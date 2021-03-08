Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Oynadığı dizi ve filmlerde adından söz ettirmeyi başaran Serkan Keskin oldukça iddialı bir dizi olması beklenen Metot dizisinde rol olacak. Yeni nesil içerik izleme platformlarından olan ve günden güne büyüyen "Gain" bünyesine kattığı dizilerle yoluna devam etmek istiyor.

Oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmeyi hedefleyen "Metot" dizisinin ilk fragmanı da geldi ve izleyicilerin beğenisine sunuldu.

İzleyiciler tarafından bir hayli beğenilen dizinin oyuncu kadrosu da oldukça iddialı ve dört bölümden oluşan mini dizide birlikte performans sergileyecekler.

Senelerdir aynı sahneyi paylaşan Mustafa Kırantepe, Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Serkan Keskin tekrar bir araya geldi.

Kurumsal hayatın dertlerini ifade eden yapım bir şirketin toplantı odasında geçiyor. İş görüşmesine gelen dört adet vatandaş, tüm becerilerini göstererek işi almak adına gizemlerle dolu çeşitli denemelere tabi tutuluyor.

Gain’in verdiği bilgilere göre Metot dizisi 4 bölüm halinde yayınlanacak. Dizinin her bölümü ortalama 15 dakika olarak yayınlanacak.

Fragman için tıklayabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=f1u5vdVhQUc&t=7s