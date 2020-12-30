Gain Medya sahibi kimdir? Gözde Akpınar nereli, kaç yaşında?

Online dizi film platformlarına olan ilginin artması nedeniyle birçok yeni platform açılmaya başladı. Son olarak ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Exxen adlı platformu kurmuş ve 1 Ocak tarihinde erişime açılacak.
Netflix, Blu TV gibi platformlara rakip olan Exxen platformunun yanı sıra Gain Medya platformu da çok yakında erişime açılacak. Gain Medya’nın sahibi Filli Boya’nın eski patronu Gözde Akpınar tarafından hazırlandı.
Gain Medya sahibi Gözde Akpınar kimdir?
Celal Akpınar kimdir?
Filli Boya’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Celal Akpınar 1 yıl önce kansere yenik düşüp hayatını kaybetti. Şirketi 340 trilyon ciroya ulaştıran Celal Akpınar’ın vefatının ardından Gözde Akpınar, Türkiye önemli bir değerini kaybetti açıklamasında bulunmuştu.
Celal Akpınar Filli Boya’da 2008 yılının Şubat ayında geldiği Yönetim Kurulu Başkanlığın başarılı bir şekilde sürdürmüş ve şirketi çok bir başarıya ulaştırmıştı.