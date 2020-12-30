İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Gain Medya sahibi kimdir? Gözde Akpınar nereli, kaç yaşında?

Yeni dijital platformlardan biri de Gain Medya oldu. Birçok önemli yapımı bünyesine katan Gain Medya son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Kullanıcılar Gain Medya sahibi kimdir, Gözde Akpınar nereli ve kaç yaşında sorularını araştırmaya başladı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:04
Gain Medya sahibi kimdir? Gözde Akpınar nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Online dizi film platformlarına olan ilginin artması nedeniyle birçok yeni platform açılmaya başladı. Son olarak ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Exxen adlı platformu kurmuş ve 1 Ocak tarihinde erişime açılacak.

Netflix, Blu TV gibi platformlara rakip olan Exxen platformunun yanı sıra Gain Medya platformu da çok yakında erişime açılacak. Gain Medya’nın sahibi Filli Boya’nın eski patronu Gözde Akpınar tarafından hazırlandı.

Gain Medya sahibi Gözde Akpınar kimdir?

1980 yılında dünyaya gelen Gözde Akpınar, Filli Boya’nın kurucusu Celal Akpınar’ın kızıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme ve İktisat Bölümlerinden mezun olan Gözde Akpınar, 2003 yılında Betek Boya ve Kimya Sanayi çalışmaya başladı. 2005 yılında babası Celal Akpınar vefat ederken henüz 25 yaşında olan Gözde Akpınar şirketin başına geçemedi. Gözde Akpınar bir röportajında babasının “Kaç kişi çalıştırıyorsan, o kadar insan akşam çorbasını içiyorsa yüzün gülsün. Eğer o kadar insan çorba içemiyorsa sen de aç kal’ dediğini ve kendisinin de babasının sözünden gideceğini söylemişti.

Celal Akpınar kimdir?

Filli Boya’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Celal Akpınar 1 yıl önce kansere yenik düşüp hayatını kaybetti. Şirketi 340 trilyon ciroya ulaştıran Celal Akpınar’ın vefatının ardından Gözde Akpınar, Türkiye önemli bir değerini kaybetti açıklamasında bulunmuştu.

Celal Akpınar Filli Boya’da 2008 yılının Şubat ayında geldiği Yönetim Kurulu Başkanlığın başarılı bir şekilde sürdürmüş ve şirketi çok bir başarıya ulaştırmıştı.

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 15:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gain MedyaGözde AkpınarDiziFilm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Gain Medya sahibi kimdir? Gözde Akpınar nereli, kaç yaşında?
Alev Alev 31 Aralık'ta neden yok?
Ziraat Bankası aylık 457 TL taksitle 5 bin TL tüketici kredisi vereceğini duyurdu
Netflix 50m2 tanıtım fragmanı yayınlandı
2021 yılında Bekçi alımı ne zaman gelecek? Bekçi alımı askerlik şartı kalkacak mı?
TRT 2021 yılbaşı programı
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko sevgili mi? Ersin Düzen itiraf etti!
Müge Anlı'da aranan Gülsüm Doğan bulundu mu?
Ptt kargo cumartesi kaça kadar dağıtım yapıyor? 2020 Ptt kargo cumartesi kaçta açılıyor?
MasterChef Türkiye büyük final tarihi belli oldu mu, ne zaman?
Çiftçiye 100 Bin TL faizsiz tarım hayvancılık kredisi başvuru şartları ve kredi kullanım detayları
Bakıcı sigortası nedir? Bebek bakıcısı sigortası nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Avon Kataloğu 22 Kasım - 20 Aralık 2019
Kerahat vakti nedir, ne zamandır? Kerahat vaktinde namaz kılınır mı?
Selçuk Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile 67 işçi alımı gerçekleştirilecek! Alımlar kura sistemi ile belirlenecek
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmenin anlamları
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2020
Acemi Anneler dizisinde Murat karakterine Tolga Akman hayat veriyor
Erken emeklilik artık mümkün
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ne? Merve Üçer oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.