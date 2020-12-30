Gain Medya sahibi kimdir? Gözde Akpınar nereli, kaç yaşında?

Online dizi film platformlarına olan ilginin artması nedeniyle birçok yeni platform açılmaya başladı. Son olarak ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Exxen adlı platformu kurmuş ve 1 Ocak tarihinde erişime açılacak.

Netflix, Blu TV gibi platformlara rakip olan Exxen platformunun yanı sıra Gain Medya platformu da çok yakında erişime açılacak. Gain Medya’nın sahibi Filli Boya’nın eski patronu Gözde Akpınar tarafından hazırlandı.

Gain Medya sahibi Gözde Akpınar kimdir?

Celal Akpınar kimdir?

1980 yılında dünyaya gelen Gözde Akpınar, Filli Boya’nın kurucusu Celal Akpınar’ın kızıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme ve İktisat Bölümlerinden mezun olan Gözde Akpınar, 2003 yılında Betek Boya ve Kimya Sanayi çalışmaya başladı. 2005 yılında babası Celal Akpınar vefat ederken henüz 25 yaşında olan Gözde Akpınar şirketin başına geçemedi. Gözde Akpınar bir röportajında babasının “Kaç kişi çalıştırıyorsan, o kadar insan akşam çorbasını içiyorsa yüzün gülsün. Eğer o kadar insan çorba içemiyorsa sen de aç kal’ dediğini ve kendisinin de babasının sözünden gideceğini söylemişti.

Filli Boya’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Celal Akpınar 1 yıl önce kansere yenik düşüp hayatını kaybetti. Şirketi 340 trilyon ciroya ulaştıran Celal Akpınar’ın vefatının ardından Gözde Akpınar, Türkiye önemli bir değerini kaybetti açıklamasında bulunmuştu.

Celal Akpınar Filli Boya’da 2008 yılının Şubat ayında geldiği Yönetim Kurulu Başkanlığın başarılı bir şekilde sürdürmüş ve şirketi çok bir başarıya ulaştırmıştı.