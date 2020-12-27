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Gain Medya sahibi Gözde Akpınar kimdir?

Girişimci geliştirme platformu olan Gain Global, 23 Nisan’da yayınladığı video ile sosyal medyaya damga vurmuştu. Binlerce etkileşim alan video, oldukça beğeni toplamıştı. Adından söz ettiren Gain Global, şimdi de yeni bir içerik platformu kuruyor. Gain Medya adında çevrim içi içerik platformu, yeni yıl ile beraber yayın hayatına başlayacak. Durum böyle olunca da, Gain Medya’nın sahibi, Gözde Akpınar merak ediliyor. İşte, Gözde Akpınar’ın hayatı...

27 Aralık 2020 Pazar 17:16
Gain Medya sahibi Gözde Akpınar kimdir?
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Gözde Akpınar kimdir?

 

1980 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Gözde Akpınar, ailesinin tek çocuğudur. Gözde Akpınar’ın babası Celal Akpınar, Filli Boya’nın kurucusudur. Gözde Akpınar, lise eğitimini İstanbul Saint Joseph Lisesi’nde aldı. Üniversite eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde alan Gözde Akpınar, bu üniversitede İşletme-İktisat Bölümü’nü bitirdi. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi’nin sunduğu imkanlar çerçevesinde aynı bölümü, İngiltere’nin Portsmouth Üniversitesi’nde de aldı.

 

İş hayatına 2003 senesinde başlayan Gözde Akpınar, Betek Boya ve Kimya Sanayi’de iş hayatına atıldı. Babasının 2005 senesinde vefat etmesinin ardından, şirketin yönetimini devralan Gözde Akpınar, 2008 senesinde ilk kez Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

 

Filli Boya’nın başına geçmesinin ardından sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veren Gözde Akpınar, Filli Boya Bilim Kampı projesini başlattı. 2016 senesinde ise sektörde kadınların da yer almasını isteyen Gözde Akpınar, farklı illerde kadınlar için boyacılık kursları açtı.

 

2019 senesinde ise Filli Boya’yı satan Gözde Akpınar, Gain Medya’yı kurdu. Özel günlerde yaptıkları videolar ile oldukça ses getiren Gain Medya, yeni yıl itibariyle dijital yayın platformunu devreye sokuyor.



Son Güncelleme: 27.12.2020 17:16
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