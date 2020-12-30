Gain Medya reklam şarkısını kim söylüyor? İstikrarlı Hayal Hakikattir sözleri ve videosu

Türk dijital dizi ve film izleme platformlarının arasına girmeye hazırlanan Gain Medya’nın film reklamında kullanan şarkıyı Gaye Su Akyol seslendirdi. Reklamda, İstanbul’da taksi ile deniz kıyısında yolculuk yapan bir kız görünmektedir. Oyuncu deniz kıyısında birçok şey görmektedir. Gördüklerinin karşısında taksiden inen kız, dizi, film sahneleri ile dans ve müzik sahneleri görür.
Reklam kadar şarkı da izleyiciler tarafından ilgi gördü. 30 Aralıkta izleyiciyle buluşan platformun reklamında kullanılan İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısı da şu şekildedir:
Of bu ne biçim hayat, bu nasıl bi’ kafa
Yatırır adamı hop falakaya
Dere gibi akar, dertte yüzeriz
Uçuyoruz evet çünkü güzeliz
İstikrarlı hayal hakikattir
Derdim derdine ortak olsun
Aşk şarabın düşle dolsun
Al sazım anlat, ben yoruldum
Sığamadım, her yerden kovuldum
Denize yakışan martı gibiyiz
Nereye eserse oraya gideriz…