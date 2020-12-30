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Gain Medya reklam şarkısını kim söylüyor? İstikrarlı Hayal Hakikattir sözleri ve videosu

Yeni yılla beraber yayın hayatına başlamayı bekleyen Gain Medya, şimdiden merak konusu olmaya başladı. Birçok yapımı bünyesinde yayınlayacak olan Gain Medya’nın reklam filmi de izleyiciyle buluştu. Medyanın reklam şarkısı da İstikrarlı Hayat Hakikattir oldu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 23:22
Gain Medya reklam şarkısını kim söylüyor? İstikrarlı Hayal Hakikattir sözleri ve videosu
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Türk dijital dizi ve film izleme platformlarının arasına girmeye hazırlanan Gain Medya’nın film reklamında kullanan şarkıyı Gaye Su Akyol seslendirdi. Reklamda, İstanbul’da taksi ile deniz kıyısında yolculuk yapan bir kız görünmektedir. Oyuncu deniz kıyısında birçok şey görmektedir. Gördüklerinin karşısında taksiden inen kız, dizi, film sahneleri ile dans ve müzik sahneleri görür.

 Reklam kadar şarkı da izleyiciler tarafından ilgi gördü. 30 Aralıkta izleyiciyle buluşan platformun reklamında kullanılan İstikrarlı Hayal Hakikattir şarkısı da şu şekildedir:

Of bu ne biçim hayat, bu nasıl bi’ kafa

Yatırır adamı hop falakaya

Dere gibi akar, dertte yüzeriz

Uçuyoruz evet çünkü güzeliz

İstikrarlı hayal hakikattir

Ölüm var mı yoksa bi rüya mı

Derdim derdine ortak olsun

Aşk şarabın düşle dolsun

 

Al sazım anlat, ben yoruldum

Sığamadım, her yerden kovuldum

Denize yakışan martı gibiyiz

Nereye eserse oraya gideriz…

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 23:22
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Anahtar Kelimeler:
Gain MedyaDiziFilmPlatform30 AralıkGaye Su AkyolIstikrarlı Hayat Hakikattir
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