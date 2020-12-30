Gain Medya nedir, anlamı ne demek, açılımı? Gain Medya nasıl, nereden izlenir? Gain Medya sahibi kim, ücretli mi?

Gain Medya nedir? Merak edilen detaylar

Dijital platformlar gittikçe popüler olmaktadır. Exxen’ den sonra Gain Medya dikkat çekmeye başladı. Gain Medya hakkındaki detaylar merak edilmektedir.

Puhu TV, BluTV, beIN Connect ve Exxen’ den sonra yeni bir dijital platform açılması gündemde.

Gain Medya kimindir?

Filli Boya’nın eski sahibi Gözde Akpınar kurucusudur. Kısa zaman sonra sektöre girecektir.

Gain açılımı nedir?

Armağan Çağlayan konuyla ilgili olarak: ‘'Gain nedir? Diye araştırdım biraz. Sanıyorum Filli Boya’yı Japonlara satan Gözde Akpınar’ın kurduğu yeni bir şirket. Şirketin ismi de

@gozdeakpinar’ın isminin ve soyadının baş harflerinden oluşuyor.'' İfadelerini kullandı.

Gain Medya ücretli midir?

Proje hakkında bilgilendirme mevcut değildir. 23 Nisan ve 10 Kasım günlerine özel videolar ile ismi duyulan platform ile ilgili olarak Sina Koloğlu şu ifadeleri kullandı:

Gain ne zaman başlayacak?

10 dakikalık diziler var... Önek ‘10 Bin Adım’, Engin Günaydın ve Derin Özgürçınar oynuyor. ‘Terapist’ dizisinde Dolunay Soysert ile Muhammed Uzuner bir araya geliyor. Dijital ortam bu salgın ve ekonomik sorunlar yumağında pek hareketli.

Başında olacak isim Cem Aydın olacaktır. Aydın, NTV’ de yıllarca üst düzey yöneticilik yapmıştır. ‘ çevrim içi içerik platformu’ ve ‘Televizyonun telefona uygulanması’ şeklinde ifade edilmektedir. 30 Aralıktan itibaren IOS ve Android için geliştirilmiş uygulama üstünden bütün mobil aygıtlardan ulaşım sağlanabilmektedir.

Gain nasıl indirilir?

Uygulamayı indirmek isteyen IOS işletim sistemli telefonu olan kişiler aşağıda buluna linkten indirme işlemini gerçekleştirebilir.

Uygulamaya ulaşmak isteyen Android işletim sistemli telefonu bulunan kişiler aşağıda bulunan linkten indirme işlemini tamamlayabilir.

Kadroda yer alacak isimler kimler?

Büyük Ev Abluka grubunda yer alan ve oyunculuk yapan Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş olacak.

Her isim bir projede bulunup farklı programlar sunacaktır. Bu isimler: Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mehmet Okur, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Muhammet Uzuner…