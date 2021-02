Gain Ex Aşkım dizisi ne zaman başlıyor?

Herhangi bir sebepten veya rastlantı sonucunda bir araya gelen eski sevgililer arasında ki ilişkinin mizahi olarak işlendiği Ex Aşkım dizisinde yarım kalan aşkların, iz bırakmış olan ilişkilerin, ihanetlerin, kimi zaman bir şarkı ile kimi zaman da bir koku ile akla gelen, kimi zaman da kafede karşılaşan eski sevgililerin farklı anları izleyiciye sunulacak.

Aşk ilişkilerinin çok yakından tanıklığını yaptığımız karmaşıklığın eğlenceli olarak anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda 4 isim oturuyor. Devrim Yalçın, Hande Türkel, Başaran Şimşek ile Yunus Ozan Korkut’un farklı bakış açıları ile ele aldıkları Ex Aşkım isimli dizinin her bölümü başka bir konu, her bölümünde değişen oyuncular ele alınacak.

Senaryosunu Ebru Erdem’in yazdığı dizide; Yiğit Kirazcı, Sahra Şaş, Ayşe Melike Çerçi Ali Yoğurtçuoğlu, Begüm Akkaya gibi isimler yer alıyor.