GAİN Ex Aşkım dizisi konusu ve oyuncuları

Herhangi bir sebepten veya rastlantı sonucunda bir araya gelen eski sevgililer arasında ki ilişkinin mizahi olarak işlendiği Ex Aşkım dizisinde yarım kalan aşkların, iz bırakmış olan ilişkilerin, ihanetlerin, kimi zaman bir şarkı ile kimi zaman da bir koku ile akla gelen, kimi zaman da kafede karşılaşan eski sevgililerin farklı anları izleyiciye sunulacak.
Senaryosunu Ebru Erdem’in yazdığı dizide; Yiğit Kirazcı, Sahra Şaş, Ayşe Melike Çerçi Ali Yoğurtçuoğlu, Begüm Akkaya gibi isimler yer alıyor.
Son Güncelleme: 11.02.2021 23:50