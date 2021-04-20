Gain Bizi Ayıran Çizgi dizisi konusu ve yayın tarihi

2021 yılının ilk günlerinde piyasaya giriş yapan online dizi ve film izleme platformu Gain yeni dizisi Bizi Ayıran Çizgi’nin tanıtımını yaptı. Yayın tariih ve konusu belirlenen dizi hakkında pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

Yapımcılığı 90 Medya tarafından üstlenilen Bizi Ayıran Çizgi dizisinin yönetmenliğini Soner Caner yapıyor. Tolga Afşin’in senaristliğini yapacağı dizinin başrol oyuncusu ise Mehmet Ozan Dolunay olarak açıklanırken Hazal Subaşı’nın da kadın başrol oyuncusu olacağı belirtildi. Gain tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte dizinin 24 nisan 2021 tarihinde yayınlanacağı aktarıldı.

Gain Bizi Ayıran Çizgi dizi konusu

Sinem, İstanbul’da gerçekleşen terör saldırıları sonucunda hayatını kaybetmiştir. Sinan, Sinem’in ölüm haberini aldıktan sonra günbe gün çökmeye ve gerçek ve hayal arasında ki çizgiyi bulmamaya başlar. Sinan, Sinem ile ayrılmasına neden olan çizgiye dönerek Sinem’i kurtarmalıdır.

Her bölümü 15 – 20 dakika olacak Bizi Ayıran Çizgi dizisi 5 bölümden oluşan bir mini dizi olarak açıklandı.