Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı

Dijital platform Gain’de yayınlanacak olan yeni dizi Ayak İşleri’nin yayın tarihi ve fragman ortaya çıktı. Başrollerde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın oynadığı, Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaristliğini Volkan Öge ile beraber yaptığı komedi dizisi, 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren seyircinin karşısına çıkacak.
Ayak İşleri dizisi konusu ne?
Görev odaklı maço Vedat ve politik doğruculuğa kafayı takmış Z kuşağı Evren’in yanında çalıştıkları zengin iş adamının ufak tefek işlerini halletmeye çalışırken düştükleri durumları, kıvrak bir komedi diliyle anlatan dizi, ayrıca aksiyon sahneleri ile de teknik anlamda da üstün bir iş olarak dikkat çekecek gibi duruyor.
Ayak İşleri dizisi, ilk üç bölümü ile 12 Mayıs Çarşamba günü Gain'de seyirci karşısına çıkacak.
Vedat ⚡️ Evren. Ayak işlerine onlar bakıyor.— GAİN (@GainMedya) May 6, 2021
Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın paylaştığı, yönetmeni Caner Özyurtlu’nun Volkan Öge’yle birlikte senaryosunu yazdığı Ayak İşleri, ilk üç bölümüyle 12 Mayıs’ta yayında! pic.twitter.com/LSOVPe6RnU