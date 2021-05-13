Friends: The Reunion yayın tarihi belli oldu! İlk tanıtımı yayınlandı!

Bu güne kadarki en popüler dizilerden biri olan Friends, özel bölümüyle bu ay ekranlara geri dönüyor. HBO Max’te yayınlanacak olan 'Friends: The Reunion' adlı bölüm 27 Mayıs Perşembe günü izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Waner Bros'un streaming platformu HBO Max geçen sene 27 Mayıs'ta açılmıştı. Friends: The Reunion da servisin tam olarak birinci senesinde yayınlamaya hazırlanıyor.

Yayınlanan ilk tanıtım da fazla bir detaya yer verilmiyor. Fakat Friends'in efsane 6 başrolünü uzun bir zaman sonra ilk defa bir araya geliyor olması sebebiyle özellikle de dizinin takipçileri için duygusal bir hal alıyor.

Friends: The Reunion senaryosu olmayan özel bir bölüm olarak hazırlandı. Yani oyuncular geri gelecek fakat bir devam bölümü olmayacak. Altı oyuncu ünlü Central Perk kafesinde buluşması ve eski bölümler ile ilgili konuşması bekleniyor.