Friends: The Reunion ne zaman yayınlanacak? Friends: The Reunion yayın tarihi belli oldu

Dizi tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Friends, özel bir bölümüyle bu ay ekranlara gelecek. Bu özel bölüm HBO Max tarafından yayınlanacak. Özel bölüm, Friends : The Reunion adıyla 27 Mayıs’ta ekranlara gelecek.

HBO Max, birinci yıl dönümünde Friends: The Reunion bölümünü seyircilere sunacak. İlerleyen günlerde bu bölümle alakalı uzun bir fragmanının yayınlanması da beklenmektedir. Bu özel bölümde oyuncuların Central Park kafesinde buluşması ve eski bölümlerle ilgili konuşması beklenmektedir.