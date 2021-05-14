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Friends: The Reunion ne zaman yayınlanacak? Friends: The Reunion yayın tarihi belli oldu

Friends dizisi 22 Eylül 1994 yılında yayınlanmaya başlamıştı. Dizi, 10 sezon boyunca sürdü. Gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında yerini alan Friends dizisinin özel bir bölümü ekranlara gelecek. Friends: The Reunion yayınlanacağı tarih belli oldu. Özel bir bölüm olan Friends: The Reunion ne zaman yayınlanacak? İşte Friends: The Reunion bölümünün yayın tarihi...

14 Mayıs 2021 Cuma 13:38
Friends: The Reunion ne zaman yayınlanacak? Friends: The Reunion yayın tarihi belli oldu
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Dizi tarihinin en popüler dizilerinden biri olan Friends, özel bir bölümüyle bu ay ekranlara gelecek. Bu özel bölüm HBO Max tarafından yayınlanacak. Özel bölüm, Friends : The Reunion adıyla 27 Mayıs’ta ekranlara gelecek.

HBO Max, birinci yıl dönümünde Friends: The Reunion bölümünü seyircilere sunacak. İlerleyen günlerde bu bölümle alakalı uzun bir fragmanının yayınlanması da beklenmektedir.  Bu özel bölümde oyuncuların  Central Park kafesinde buluşması ve eski bölümlerle ilgili konuşması beklenmektedir.


Son Güncelleme: 14.05.2021 13:38
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Friends : The Reunion Ne Zaman?Friends : The ReunionFriends
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