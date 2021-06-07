Friends ilk olarak 1994 yılında yayınlandı. İlk sezonundan itibaren pek çok insan diziyi takip etmeye başladı. Başlangıçta kimse bu dizinin dünya çapında bu kadar büyük bir ilgi göreceğini tahmin etmiyordu. Bu diziyi özel kılan pek çok özellik bulunmaktadır. . Bunlardan birisi de karakterlerin gerçek hayattan biri gibi davranmaları diziyi popüler kıldı. Gerçekten de bu karakterlerin her birini hayatımızın bir noktasında görmemiz mümkün. Durum böyle olunca yaşadıklarıyla birlikte bu karakterlerde kendimizden bir parça görüyoruz ve onları içselleştiriyoruz. Eğer dizinin tüm sezonlarını izlediyseniz bu duyguları çok daha rahat anlamanız mümkün olacaktır.

Dizinin insanlar üzerinde yaratmış olduğu bir diğer etki ise yalnızlık, hüzün ve depresyon gibi duyguları unutturmuş olmasıdır. Friends dizisini izleyen pek çok kişiden bunu duymanız mümkündür. Birçok insan hayatının zorlu bir döneminde bu diziyi izliyor ve sonrasında yaşadığı sıkıntılı dönemden bir anlığına da olsa kurtulabilmektedir. Friends: The Reuinion bölümün Hintli bir adam da hayatının oldukça sıkıntılı bir döneminde bu diziyi izlediğini ve Friends’in onu intihar etmekten vazgeçirdiğini anlatıyordu. Böylesine bir dizinin çok popüler olması çok da şaşırtmaz.

Friends : The Reunion incelemesi ( Spoiler içerir )

Program başladıktan hemen sonra sizi heyecanlandırıyor. Tüm ekip, dizinin tek tek çekildiği bir mekana gelerek üzerimde çok derin bir etki bıraktı. Çünkü birkaç yıl sonra, tüm ekip neredeyse ilk kez bir araya geldi. Hikayeyi izlerken bazen çok duygusal olabilir ve gülersiniz. Oldukça karmaşık duygularla karşılaştığınızda hazırlıklı olun. Koyu bir friends hayranıysanız, bazı sahnelerde kesinlikle gözyaşlarınızı kontrol edemezsiniz.

Bu bölümdeki en ilginç sahnelerden biri de çekim hatalarını birlikte izledikleri andı. Daha önce hiç bu kadar çekim hatası görmemiştik. Aynı zamanda yıllarca unutulmaz oyunlar oynamak unutulmayacak sahnelerden biridir. Harika olan, eski "Friends" dizisindeki pek çok oyuncunun oyuna dahil olması.

Dikkat çeken durumlardan biri de Chandler karakterini canlandıran Matthew Perry’in bölüm süresince çok az konuşması ve ona az süre verilmesi oldu. Bu durum muhtemelen pek çok kişi tarafından göz ardı edilmeyecek ve bazı tartışmalara yol açacaktır. Chandler, birçok insanın en sevdiği karakterlerden biridir. Bu yüzden, şaşırtıcı bir şekilde, çok az şey gösterir ve ara sıra bazı ilginç ifadeler içerir. İlginç bir şekilde, Lisa Kudrow birimizin her zaman telefonu açacağını söyleyen bir cümle yazdıktan sonra, Matthew Perry "kimse beni aramadı" diye şaka yapması dikkat çekti. Bunun gerçek mi yoksa şaka mı olduğunu bilmiyoruz. Tüm bölümde, Matthew hala en sessiz kişi. Elbette bahsettiğimiz bu bölümün seviyesi çok fazla izleyiciyi rahatsız etmeyecek. Yine de izlerken çok mutlu olduğunu görebiliyoruz. Bu ünlü oyuncunun şu anda hayatının zor bir döneminde olduğunu düşünüyoruz.

Friends fanlarının acilen izlemesi gereken bölümlerden biri oldu .