Friends the reunion dizisi ne zaman, nerede yayınlanacak?

Friends reunion’un yeni bir videosu yayımlandı. 22 Eylül 1994 ile 6 Mayıs 2004 tarihleri arasında ekranlarda olan efsane yapım hala büyük bir izleyici kitlesine sahip. Amerikan yapımı komedi dizisinde 6 arkadaşın başından geçenler konu ediniyor. Peki, Friends the reunion ne? Friends ne zaman ve hangi kanal üzerinden ekranlara geri dönecek? İşte detaylar…

Friends Reunion ne zaman ve nerede yayınlanacak?

Başrol oyuncuları arasında; Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer’in rol almış olduğu Mayıs ayında HBO Max'te hayranlarıyla birlikte olacak.

En az 2,5 milyon dolar

Özel bölümünde Friends’in asıl oyuncularından Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer dizinin içerisinde yer alarak nostalji yaşatacak. Yapım hakkında alınan bilgiye göre her bir oyuncunun, özel etkinliğe katılım göstererek en az 2,5 milyon dolara yakın kazanç elde edeceği iddia ediliyor.

Yıldız konuklarda olacak!

Diğer yandan dizide David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon ve Malala Yousafzai gibi konuk yıldızlarda rol alacak.

Ben Winston, yönetici yapımcılığının yanında Friends’in yapımcıları Kevin Bright, Marta Kauffman ve David Crane ile beraber yönetecek.

Friends The Reunion nedir?

Amerikan sitcom dizisi Friends'in tekrardan birleşmeye gitmesi durumudur. Bölüm, programın ortak yapımcısı olan Kevin S. Bright, Marta Kauffman, dizinin ana oyuncuları David Crane ve Ben Winston tarafınca yürütülecektir.