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Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Friends dizisi birçok kişi tarafından yoğun ilgi gördü. Yeni bölümlerinin ne zaman olacağı merak edilirken dizi hala popülerliğini de korumaktadır. Dizi 10 yıl süren zaman içerisinde beğenileri toplarken yeni bölümlerde izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Friends dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı da sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. İşte Friends: Reunion hakkında merak edilenler haberimizde

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:18
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
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10 yıl süren Friends dizisi yeni bölümleri ile bekleniyor. Dizinin çekimleri şubat ayında başlaması beklenirken covid-19 salgını nedeniyle ertelenme söz konusu oldu. Salgın yüzünden ertelenen dizi çekimleri nisan ayında başlanacağı da duyuruldu. Dizinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ise izleyicileri meraklandırdı. Paylaşılan fotoğrafın altına ‘’Artık heyecanlanabilir miyiz?’’ notu düşülerek paylaşıldı.

Friends: Reunion ne zaman başlayacak?

Dizi hakkında resmi açıklamalar yapıldı. 27 Mayıs tarihinde HBO Max’ta yayınlanacağı duyuruldu. İzleyiciler tarafından merakla beklenen dizi belirlenen tarihten 1 yıl sonra yayınlansa da meraklar artması ile gözleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilirken işte yetenekli kadro şöyledir;

  • Jennifer Aniston,
  • Courteney Cox,
  • Lisa Kudrow,
  • Matt LeBlanc,
  • Matthew Perry
  • David Schwimmer

Son Güncelleme: 26.05.2021 19:18
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Anahtar Kelimeler:
DiziFriendsBÖLÜMKanal
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