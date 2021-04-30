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Friends özel yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Friends reunion yayın tarihi

Dünyaca ünlü sitcom dizisi Friedns Reunion için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenen Friedns dizisi yeni sezon için karar verdi. Özel yeni bölümleri ile tekrar izleyici karşısına çıkacak olan Friends dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte Friends Reunion yayın tarihi haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 13:21
Friends özel yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Friends reunion yayın tarihi
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Milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenen Friends, tekrar özel bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. New York Manhatta’da yaşayan 6 arkadaşın hayatını konu edinen dizi 10 yıl sürmesinin ardından final yaptı. Birçok kişi dizinin final yapmasına oldukça üzüldü. Uzun süre diziler arasında yer almayan Friends, özel bölümleri ile tekrar yayınlanacağını duyurdu.  Friends Reunion ile karşımıza çıkacak olan dizi  ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Friends özel yeni bölümleri dizinin takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor. Bir döneme bomba gibi düşen dizi hala popülerliğini koruyama devam ediyor. Dizinin başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve Matthew Perry yer alırken yine özel bölümler için aynı ekip bir araya geleceği belli oldu.

Dizinin çekimleri dünyada görülen koronavirüs salgınından kaynaklı ertelenmişti. Fakat son dakika haberine göre dizinin çekimleri başladığı duyuruldu.

Şubat ayında başlaması gerek dizi pandemi nedeniyle ara vermesinden kaynaklı dizi çekimlerine nisan ayında başlayacağını duyurdu. 25. Yıla özel yayınlanacak olan bölümler oldukça merak ediliyor.

Friends dizisinin resmi instagram hesabında ‘Artık Heyecanlanabilir miyiz? Friedns Reunion geliyor açıklaması ile binlerce dizi fanı çılgına döndü.

 HBO Max’da yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Fakat nisan ayı itibariyle özel çekimler başlayacak. Ayrıca başrollerde yer alan önemli oyuncular içi toplamda 25 milyon dolar ödendi. Wanet Media ise meşhur dizinin haklarını almak için 400 milyon dolar ödediği açıklandı.

Amerikan sitcom türünde yer alan dizi 22 Eylül 1994 ve  2004 tarihleri arasında NBC’de yayınlandı. 10 yıl süren komedi dizisi 6 grup arkadaşın hayatını anlatmaktadır. Waner Bros. Television şirketine bağlı Bright/Kauffman/Crane Productions yapımıdır. Yönetici yapımcıları Kevin S. Bright, Marta Kauffman ve David Crane'dir.

Kauffman ve Crane, Friends'in ilk tasarımlarını Insomnia Cafe adıyla 1993'ün Kasım-Aralık aylarında hazırladı ve üçlü yedi sayfalık özeti NBC sundu. Friends olarak isme kabul gördü ve birçok senaryo değişikliği yapılan dizi komedi sitcom türü olarak 10 yıl boyunca  yer aldı.

 

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 13:21
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