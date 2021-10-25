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Friends dizisinin Gunther’ı James Michael Tyler, kansere yenik düştü

Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi Friends’in sevilen karakteri Gunther’a hayat veren Jams Michael Tyler hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Amerikalı oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süredir tedavi gören ünlü aktör kanser savaşını kaybetti.

25 Ekim 2021 Pazartesi 14:12
Friends dizisinin Gunther’ı James Michael Tyler, kansere yenik düştü
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Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Friends dizisinin en sevilen karakterlerinden Gunther’a hayat veren ünlü  oyuncu James Michael Tyler hayatını kaybetti.

59 yaşındaki Amerikalı oyuncunun prostat kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü biliniyordu. Ünlü aktörün menajeri Pazar sabahı James Tyler’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Friends dizisinin ana karakteri olmamasına karşın dizinin en sevilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl yayınlanan Friends Yeniden Buluşma bölümünde kanser nedeniyle fiziki olarak olmasa da, sesli olarak katılmıştı.

Ünlü aktörün bir süredir devam eden kanser tedavisinin son günlerinde belden altının felç nedeniyle hareketsiz kaldığı açıklanmıştı. Ünlü oyuncu maalesef kansere yenik düştü ve hayatını kaybetti.


Son Güncelleme: 25.10.2021 14:12
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Anahtar Kelimeler:
GuntherFriendsJames Michael Tyler
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