Friends dizisinin Gunther’ı James Michael Tyler, kansere yenik düştü

Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Friends dizisinin en sevilen karakterlerinden Gunther’a hayat veren ünlü oyuncu James Michael Tyler hayatını kaybetti.

59 yaşındaki Amerikalı oyuncunun prostat kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü biliniyordu. Ünlü aktörün menajeri Pazar sabahı James Tyler’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Friends dizisinin ana karakteri olmamasına karşın dizinin en sevilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl yayınlanan Friends Yeniden Buluşma bölümünde kanser nedeniyle fiziki olarak olmasa da, sesli olarak katılmıştı.

Ünlü aktörün bir süredir devam eden kanser tedavisinin son günlerinde belden altının felç nedeniyle hareketsiz kaldığı açıklanmıştı. Ünlü oyuncu maalesef kansere yenik düştü ve hayatını kaybetti.