Friends dizisi özel bölümü ne zaman çekilecek, ne zaman yayınlanacak?

Bir dönemin en sevilen sitcom dizilerinden Friends özel bölümüyle geri dönüyor. Sevilen komedi dizisinin veda etmesinin ardından uzun yıllar geçse de dizi hala çok seviliyor. Dizinin yapımcıları yıllar sonra özel bir bölüm hazırlayacaklarını duyurdu.
Özel bölümün geçtiğimiz Mart ayında çekilmesi planlanıyordu ancak pandemi süreci nedeniyle dizinin çekimleri ertelendi. Yapımcı şirket çekimleri ertelenen dizinin Mayısıs ayında çekimlerine başlanacağını açıkladı. Dizinin özel bölümünün ise 2021 yılının Mart ayında yayınlanması bekleniyor.
Son Güncelleme: 14.11.2020 17:39