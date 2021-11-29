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Frida filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Netflix, ünlü Frida filmini platformuna taşıdı

Dijital yayın platformu Netflix, ünlü Frida filmini platformunda taşıdı. Peki Frida filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte film hakkında merak edilenler…

29 Kasım 2021 Pazartesi 19:59
Frida filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Netflix, ünlü Frida filmini platformuna taşıdı
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Hayatı ve başına gelen olaylar sebebiyle dünyada ünlü hale gelen Frida Kahlo, birçok insanın önek aldığı bir kadındır. Frida’yı anlatan yapımlar ise birçok kişinin merak konusu olmuştur. 2002 yılında ise bu talihsiz kadının yaşamını anlatan bir film çıkmıştır. Aynı film ise şu sıralarda dijital platform Netflix’te yayınlanmaktadır. Peki Frida filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Frida Filminin Konusu Nedir?

Frida’nın hayatını 2002 yılında beyaz perdeye taşıyan aynı isimli filmde ise bir kadının talihsiz bir kaza sonucu yatağa mahkum olması ve buradan hayatını idame etmeye çalışıyor. Yaşadığı bu zor süreçte başına gelen olaylara karşı psikolojisini ayakta tutmaya çalışan Frida yıllar süren zorlu tedavi sürecinin ardından ayağa kalmayı başarıyor.

Frida Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

2002 yapımı Frida filminin başrolünde Salma Hayek oynamaktadır. Filmin ana konusu olan Frida Kahlo’nun hayatının filmdeki anlatış biçimi ise izleyenlerden tam not almıştır.


https://youtu.be/uOUzQYqba4Y

Son Güncelleme: 29.11.2021 19:59
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NetflixFridaFrida KahloFilm
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