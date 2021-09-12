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FOXTV Uzak Şehrin Masalı dizisi uyarlama mı?

FOX TV’nin yeni sezon dizilerinden Uzak Şehrin Masalı dizisi gerek oyuncuları gerekse konusuyla oldukça beğenildi. Ancak diziyle ilgili merak edilen bir konu var ki o da uyarlama olup olmadığı. Peki, FOX TV Uzak Şehrin Masalı dizisi uyarlama mı? İşte cevabı…

12 Eylül 2021 Pazar 22:36
FOXTV Uzak Şehrin Masalı dizisi uyarlama mı?
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Bir annenin kocasının zulümlerinden kaçıp ablasına sığınmasıyla hayatı karışık hale gelen ve beklenmeyen bir zamanda gizemli ve kaçak bir adam ile karşılaymasıyla hayatı tam anlamıyla değişecek olan Umay karakterinin anlatıldığı bir dizidir. Dizinin hikayesi genel olarak beğenilince uyarlama olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Ancak, dizi hiçbir yabancı diziden uyarlama değildir ve tamamen Türk yapımıdır.

Türk yapımı olan Uzak Şehrin Masalı dizisi ilk bölümüyle 12 Eylül Pazar günü saat 20:00’de FOX TV’de ekranlara gelecek.


Son Güncelleme: 12.09.2021 22:36
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