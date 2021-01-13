FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!

Gold Film yapımcılığı tarafından FOX ekranlarında yayınlanacak olan “Yaşı 19” dizisinin adı değişti.Gold Film yapımcılığı tarafından yapılan dizinin, yönetmenliğini Ömür Atay, senaristliğini ise Sırma Yanık üstlendi. Yakın zamanda FOX ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan dizinin başrolünde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ile Tolga Güleç gibi önemli isimlerin bulunduğu dizinin ismi “Yaşı 19” yerine “
Masumiyet” olarak değiştirildi.
Yakın zamanda ekranlarda izleyicisi ile buluşacak olan dizinin çekimleri başladı. Dizinin konusu açısından bakıldığında iki annenin çocukları için verdiği mücadeleleri anlattığı görülmektedir.
Son Güncelleme: 13.01.2021 17:18