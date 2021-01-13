FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!

Gold Film yapımcılığı tarafından FOX ekranlarında yayınlanacak olan “Yaşı 19” dizisinin adı değişti.

Masumiyet

Gold Film yapımcılığı tarafından yapılan dizinin, yönetmenliğini Ömür Atay, senaristliğini ise Sırma Yanık üstlendi. Yakın zamanda FOX ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan dizinin başrolünde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ile Tolga Güleç gibi önemli isimlerin bulunduğu dizinin ismi “Yaşı 19” yerine “” olarak değiştirildi.

Dizinin belirlenen kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Tolga Güleç gibi önemli isimler yer alırken ayrıca İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Asena Keskinci, Neslihan Arslan, Rüçhan Çalışkur ile Selen Uçer gibi isimlerin yer aldığı paylaşıldı.

Yakın zamanda ekranlarda izleyicisi ile buluşacak olan dizinin çekimleri başladı. Dizinin konusu açısından bakıldığında iki annenin çocukları için verdiği mücadeleleri anlattığı görülmektedir.

