İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...

FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!

FOX ekranlarına yeni bir dizi daha katılıyor. Yakın zamanda FOX ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan "Yaşı 19" dizisinin adı değişti.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:18
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
Takip Et:

Gold Film yapımcılığı tarafından FOX ekranlarında yayınlanacak olan “Yaşı 19” dizisinin adı değişti. 

Gold Film yapımcılığı tarafından yapılan dizinin, yönetmenliğini Ömür Atay, senaristliğini ise Sırma Yanık üstlendi. Yakın zamanda FOX ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan dizinin başrolünde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ile Tolga Güleç gibi önemli isimlerin bulunduğu dizinin ismi “Yaşı 19” yerine “

Masumiyet

” olarak değiştirildi. 

Dizinin belirlenen kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Tolga Güleç gibi önemli isimler yer alırken ayrıca İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Asena Keskinci, Neslihan Arslan, Rüçhan Çalışkur ile Selen Uçer gibi isimlerin yer aldığı paylaşıldı. 

Yakın zamanda ekranlarda izleyicisi ile buluşacak olan dizinin çekimleri başladı. Dizinin konusu açısından bakıldığında iki annenin çocukları için verdiği mücadeleleri anlattığı görülmektedir.  



Son Güncelleme: 13.01.2021 17:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FoxYaşı 19Masumiyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Haber Global’de ayrılık! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti
Haber Global’de ayrılık! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı

Popüler Haberler

WhatsApp gizlilik sözleşmesini nasıl iptal ederim?
Müge Anlı Zeynep Güngör'ün katili kimdir, cinayet çözüldü mü?
Aşı rıza belgesi nedir, nasıl alınır? Aşı ONAM formu nedir?
Tunceli askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
WhatsApp silinmezse ne olur, hangi bilgileri kimle paylaşacak?
Jandarma uzman erbaş alımında yaş sınırı ve askerlik şartı
Android telefonlarda silinen fotoğraflar kurtarılır mı, nasıl kurtarılır?
Evde lahmacun içi nasıl hazırlanır, nasıl yapılır? Lahmacun hamurunda nelere dikkat edilmeli?
Askeriyede hangi yemekler çıkıyor, yemekler nasıl?
Şok Market'de satılacak Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı?
Kredi notu ve kredi skoru düşük olanlara kredi veren bankalar
Kuruluş Osman Targun Hatun Tuğçe Bayat kimdir?
A101 indirimli ürünleri 18 Temmuz – 25 Temmuz 2019 Aktüel kataloğu
2020 İOKBS ne zaman yapılacak?
Star Tv Erkenci Kuş neden final yapıyor? Final tarihi belli oldu mu?
Rüyada ev taşıma ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Dizi final sezonu mu olacak, dizi bitecek mi?
Bakaya ve yoklama kaçağı yurt dışına seyahate çıkabilir mi?
Sağlık Bakanlığı Aşıla programı nasıl çalışır, uygulama nasıl kullanılır?
Düğün salonları yasakları devam ediyor mu, ne zaman açılacak?
İşyeri kredisi faiz oranları 2021 Ocak başvuru şartları nelerdir? Yeni iş yeri açma kredi ve hibeleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.