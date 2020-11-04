Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!

Provizyon Medya tarafından ortaya konan ve Çağla Şikel tarafından sunumu gerçekleştirilecek olan Hepsi Benim yarışma programının ilk tanıtımı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Hepsi Benim yarışması, Türkiye’nin en çok tercih edilen e-ticaret platformu Hepsiburada’nın katkılarıyla ortaya konacak.

Yarışmaya dair yayınlanan ilk tanıtım fragmanı sonrasında pek çok izleyici yarışmanın oldukça eğlenceli olduğunu kanaat getirdi. Sevilen oyuncu ve sunucu Çağla Şikel’in eğlenceli sunumu ile ortaya konan yarışmada Şikel, yarışmacılara gösterdiği ürünün fiyatını tahmin etmesini istiyor. Hemen her kategorideki ürünlerin fiyatlarının tahmin edileceği yarışmada tahminleri doğru yapanlara Hepsiburada hediye çeki verilecek. Bu çek ile birlikte Hepsiburada üzerinde doyasıya alışveriş yapılabilecek.

Hepsi Benim yarışma programı çok yakında Fox TV ekranlarında yerini alacak!