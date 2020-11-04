İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan ve Çağla Şikel tarafından sunumu gerçekleştirilecek olan Hepsi Benim yarışma programının ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yarışmanın gösterilen ürünlerin fiyatlarını tahmin etme üzerine yapılacağı görüldü...

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:08
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
Takip Et:

Provizyon Medya tarafından ortaya konan ve Çağla Şikel tarafından sunumu gerçekleştirilecek olan Hepsi Benim yarışma programının ilk tanıtımı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Hepsi Benim yarışması, Türkiye’nin en çok tercih edilen e-ticaret platformu Hepsiburada’nın katkılarıyla ortaya konacak.


Yarışmaya dair yayınlanan ilk tanıtım fragmanı sonrasında pek çok izleyici yarışmanın oldukça eğlenceli olduğunu kanaat getirdi. Sevilen oyuncu ve sunucu Çağla Şikel’in eğlenceli sunumu ile ortaya konan yarışmada Şikel, yarışmacılara gösterdiği ürünün fiyatını tahmin etmesini istiyor. Hemen her kategorideki ürünlerin fiyatlarının tahmin edileceği yarışmada tahminleri doğru yapanlara Hepsiburada hediye çeki verilecek. Bu çek ile birlikte Hepsiburada üzerinde doyasıya alışveriş yapılabilecek.

Hepsi Benim yarışma programı çok yakında Fox TV ekranlarında yerini alacak!




Son Güncelleme: 04.11.2020 19:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HepsiburadaFox TvHepsi BenimÇağla Şikel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!

Popüler Haberler

Sürücülerin kış ayları öncesinde alması gereken 10 hayati önlem
Kuruluş Osman Demirci Davut kimdir? Tarihte Demirci Davut var mı? Ahmet Yenilmez hakkında bilgiler
10 Kasım günü okullar açık mı, uzaktan eğitim olacak mı?
Kuruluş Osman Abdurrahman Gazi kimdir? Tarihte Abdurrahman Gazi ne zaman, nasıl öldü?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Şeref Sözü dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamı
Nafaka artışı hesaplama nasıl olur? 2020 Tefe ve Tüfeye göre nafaka hesaplama
Engelli maaşı nedir, özellikleri nelerdir? 2020 Engelli maaşı alma şartları
Microblading Kıl Tekniği ile Kaş Şekillendirme Nasıl Yapılır?
Oruçluyken kusmak orucu bozar mı?
Beni Takip Et yarışması ne zaman başlayacak? Yarışmacılar kimler? Yarışma hangi AVM'de çekiliyor?
Kanal 7 Güz Masalı Dizisi Javni Gerçek Adı Nedir? Sritji Jha Kimdir?
2020 Yılı Baba Vanga kehanetleri neler? Dile getirdiği kehanetlerle ünlü Kahin Vanga 2020 kehanetleri
2019 Eylül Balık fiyatları - Tezgahlarda Hamsi, Cinekop, Palamut, istavrit fiyatları
iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
Rüyada civciv görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada civciv görmek rüyasının tabiri
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Kasım 2020
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 4 Kasım 2020 Çarşamba
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.