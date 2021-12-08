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Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar

Yalancılar ve Mumları dizisinin Fox TV ekranlarına bomba gibi düşmesi bekleniyor. Fox TV ekranlarında yer alacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinin ilk bölümüne ait fragmanın yayınlanmasından sonra birçok kişi yeni diziyi heyecanla beklemeye başladı. Yalancılar ve Mumları adlı dizinin başrol oyuncularından biri olan Meliha karakterine hayat veren oyuncu merak edilmeye başlandı. Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Yalancılar ve Mumları Meliha’ya kim hayat veriyor? Detaylar haberimizde.

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:11
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
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Yalancılar ve Mumları dizisindeki Meliha kimdir? 

Fox TV ekranlarında yayın hayatına dair ilk adımlarını atacak olan Yalancılar ve Mumları adlı dizi 30 Eylül Perşembe günü izleyenlerin karşısına çıkacak. Merak edilen Meliha karakteri ise başarılı bir psikiyatristtir. Birçok dizi sever tarafından tam not alan Yalancılar ve Mumları dizisinde 4 farklı kadının birbirleriyle olan ilişkilerinin dışında yaşadıkları birçok zorlu mücadeleye de yer verilecektir. Dizide Meliha karakterine kimin hayat verdiği merak edilmekteydi. Yalancılar ve Mumları dizisinde Meliha karakterine hayat verecek olan oyuncu, daha öncede Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma adlı dizide rol almıştı. Yasak Elma dizisinde Zehra karakteriyle tanınan Şafak Pekdemir, Fox TV’nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları'nda Meliha karakterine hayat vermektedir. 

Şafak Pekdemir kimdir? 

İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncu 19 Haziran 1988 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlayan Şafak Pekdemir; 2009 yılında Tersine Dünya isimli tiyatro oyunuyla Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda sahne almıştır. Ardından Savaş ve Barış isimli tiyatro oyununda da 2010 yılında rol alan ünlü oyuncu, 2011 yılında yayınlanan Şüphe isimli diziyle birlikte, televizyon dizi hayatına Aslı Demircan karakterine hayat vererek ilk adımlarını atmıştır. Zamanının çok sevilen dizilerinden bir olan Leyla ile Mecnun dizisinde de 2012 yılında Nisan karakteriyle rol alan Şafak Pekdemir, 2014 yılında başrolü Halil Sezai ile paylaştığı İncir Reçeli 2 filmiyle isminden söz ettirmeyi başarmıştır. Tüm bunların yanı sıra 2018 yılında yayın hayatına başlayan Yasak Elma dizisiyle akıllarda yer edinen Zehra karakteriyle tanınmaktadır. Şafak Pekdemir, bu sezon başlayacak olan Yalancılar ve Mumları adlı dizi ile hayat vereceği Meliha karakteriyle bir kere daha Fox TV ekranlarında sevenleriyle buluşacaktır. 

Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar 

  • 2009/ Sadist 
  • 2010/ Türk Malı (Zehra) 
  • 2011/ Şüphe (Aslı) 
  •  2012/  Leyla ile Mecnun (Nisan) 
  • 2014/ İncir Reçeli 2 (Gizem) 
  • 2015-2016/ Asla Vazgeçmem (İclal) 
  • 2017/ Deli Aşk (Zeynep) 
  • 2018/ Deniz ve Güneş (Güneş) 
  • 2018/ Yasak Elma (Zehra)

Son Güncelleme: 08.12.2021 00:11
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Anahtar Kelimeler:
Şafak PekdemirYalancılar Ve MumlarıFox TV DizileriFox Tv
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