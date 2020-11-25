Fox TV'nin yeni dizisi Kefaret ne zaman final yapacak?

22 Kasım Pazar akşamı Fox TV ekranlarında ilk bölümü ile yayınlanan Kefaret dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Kanalın yeni dizilerinden biri olan Kefaret dizisinin ne kadar süreceği ve erken final yapıp yapmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı.

Kefaret dizisi kaç bölüm yayınlanacak?

22 Kasım Pazar akşamında ilk bölümüyle ekranlara gelen Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden önemli isimler yer alıyor. Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay ve Yurdaer Okur gibi önemli isimler başrolleri paylaşıyor. Dizinin ilk bölümünde aldığıskorları kanalı ve yapımcı firmayı tatmin ederken erken finale yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dizinin reyting skorlarının böyle yüksek devam etmesi halinde final yapma gibi bir durum söz konusu olmayacağı ifade ediliyor. Dizinin sezon sonuna kadar sürmesi ve reytinglerinin yeterli seviyede olması halinde ikinci sezonuyla da yayınlaması bekleniyor.

Kefaret dizisi reyting skorları

Dizinin 22 Kasım Pazar akşamında elde ettiği reyting skorlarına bakıldığında totalde 6.55 oranı ile Arıza dizisinden sonra ikinci sırada yer aldığı görüldü. Beklenenden iyi performans gösteren dizinin geleceği için konuşmakta her ne kadar erken bile olsa, iyi başlayan dizilerin genellikle iyi devam ettiği görülmektedir. Buna bağlı olarak Kefaret dizisinin en azından bu sezon sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor.