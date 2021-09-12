Fox TV'nin Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncuları kimlerden oluşuyor? Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

Fox TV ekranlarında yakında izleyicilerle buluşacak olan Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncuları ve anlatacağı hikaye bir çok insanın merak ettiği konular arasında bulunuyor. 25 Film’in yapımcılığını yapacağı iddialı dizinin yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan’ın yapacağı açıklandı. Peki Uzak Şehri Masalı dizisinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Uzak Şehrin Masalı Dizisinin Oyuncu Kadrosu Kimlerden Oluşuyor?

Uzak Şehrin Masalı Ne Zaman Başlıyor?

Fox TV’nin yeni dizilerinden olacak olan Uzak Şehrin Masalı’nın oyuncu kadrosu bir çok insanın intenet üzerinden araştırdığı konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Fox TV’den yapılan açıklamaya göre Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Begüm Bingören ve Timur Acar gibi önemli isimler yer alacak.

Uzak Şehrin Masalı 12 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’da ilk kez Fox TV aracılığıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin izleyenlerin beklentisi karşılayıp karşılamayacağını ise zaman gösterecek.