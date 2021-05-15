FOX TV'nin sevilen dizisinden final kararı

Fox Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal’ın oynadığı Mucize Doktor dizisinde final kararı verildi. Dizinin yapım şirketinin Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dizinin 27 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan 64. bölümüyle ekranlara veda edeceği belirtildi.

MF Yapım instagram üzerinden paylaştığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

"Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik.

Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık.

Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi.

Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…"