Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da şok ayrılık!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından uzun zamandır ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer alan Yasak Elma dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizi her ne kadar eski reyting değerlerini elde edemese bile son dönem içinde senaryosunu iyice kızıştırarak en azından bulunduğu konumda kalmayı başarıyor.

Yasak Elma dizisinin 5 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak olan 79. Bölümü hakkında yayınlanan tanıtım fragmanında izleyicileri heyecanlandıracak bazı görüntülere yer verildi. Oyuncu kadrosunda Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç, Gökhan Alkan gibi önemli oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden beklenmeye başladı.

Dizinin yeni bölümünde Yıldız, Kaya ve Ender’i barıştırmak için çalışmalarına başlarken, öbür yandan Kerim’den uzak kalmaya çalışmaktadır. Şahika, Kaya ve Ender’in arasının bozuk olmasından yararlanıp onları tümüyle birbirinden koparmak için çok iyi bir plan hazırlamıştır.