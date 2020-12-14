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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar rüzgarı esiyor!

Fox TV'nin en çok reyting elde eden yapımları arasında yer alan Yasak Elma dizisindeki Hasan Ali karakteri izleyenlerin beğenisini kazandı. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar diziye damgasını koydu...

14 Aralık 2020 Pazartesi 11:21
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar rüzgarı esiyor!
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Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Yasak Elma’daki Hasan Ali karakteri izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İzleyiciler dizideki Hasan Ali karakteri hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Yasak Elma Dizisi Hasan Ali Kimdir?

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın oyuncu kadrosunda yer alan Hasan Ali karakteri pek çok izleyici tarafından yakından tanınmaktadır. Hasan Ali karakteri dizide oldukça tehlikeli ve kötü bir karakter olarak görülmektedir. Eşi ve oğluyla son derece güçlü bir bağ kurmuş olan Hasan Ali, Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterine çok çektirecektir. Yasak Elma dizisinde Hasan Ali karakterine, Türk medya sektörüne adını altın harflerle kazımış olan Erdal Özyağcılar hayat vermektedir.

Erdal Özyağcılar Kimdir?

Yasak Elma dizisindeki Hasan Ali karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar 1948 doğumludur. Daha önce sayısız yapımda yer alan ve Türkiye’de halihazırda bulunan en deneyimli isimler arasında bulunan Erdal Özyağcılar, gösterdiği oyunculuk performansları ile her zaman tercih edilen oyunculardan olmuştur.  Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri olan Özyağcılar, oyunculuğun yanı sıra pek çok seslendirme işinde de başarıyla yer almıştır. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.

  • Yasak Elma
  • Şampiyon
  • No: 309
  • Gülümse Yeter
  • Sevdaluk
  • İki Yaka Bir İsmail
  • Karadağlar
  • Elveda Rumeli
  • Yabancı Damat
  • Esir Şehrin İnsanları
  • Beşik Kertmesi
  • Mihriban
  • Bizimkiler
  • Karakolda Ayna Var
  • Şehnaz Tango
  • Duvardaki Kan


Son Güncelleme: 14.12.2020 11:21
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvErdal ÖzyağcılarYasak ElmaHasan Ali
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