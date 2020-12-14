Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar rüzgarı esiyor!

Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Yasak Elma’daki Hasan Ali karakteri izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İzleyiciler dizideki Hasan Ali karakteri hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Yasak Elma Dizisi Hasan Ali Kimdir?

Erdal Özyağcılar Kimdir?

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın oyuncu kadrosunda yer alan Hasan Ali karakteri pek çok izleyici tarafından yakından tanınmaktadır. Hasan Ali karakteri dizide oldukça tehlikeli ve kötü bir karakter olarak görülmektedir. Eşi ve oğluyla son derece güçlü bir bağ kurmuş olan Hasan Ali, Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterine çok çektirecektir. Yasak Elma dizisinde Hasan Ali karakterine, Türk medya sektörüne adını altın harflerle kazımış olanhayat vermektedir.

Yasak Elma dizisindeki Hasan Ali karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar 1948 doğumludur. Daha önce sayısız yapımda yer alan ve Türkiye’de halihazırda bulunan en deneyimli isimler arasında bulunan Erdal Özyağcılar, gösterdiği oyunculuk performansları ile her zaman tercih edilen oyunculardan olmuştur. Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri olan Özyağcılar, oyunculuğun yanı sıra pek çok seslendirme işinde de başarıyla yer almıştır. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.