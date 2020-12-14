Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Erdal Özyağcılar rüzgarı esiyor!

Fox TV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Yasak Elma’daki Hasan Ali karakteri izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İzleyiciler dizideki Hasan Ali karakteri hakkında araştırma yapmaya başladılar.
Yasak Elma Dizisi Hasan Ali Kimdir?
Erdal Özyağcılar Kimdir?
Yasak Elma dizisindeki Hasan Ali karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar 1948 doğumludur. Daha önce sayısız yapımda yer alan ve Türkiye’de halihazırda bulunan en deneyimli isimler arasında bulunan Erdal Özyağcılar, gösterdiği oyunculuk performansları ile her zaman tercih edilen oyunculardan olmuştur. Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biri olan Özyağcılar, oyunculuğun yanı sıra pek çok seslendirme işinde de başarıyla yer almıştır. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önce yer aldığı yapımlar sıralanmıştır.
- Yasak Elma
- Şampiyon
- No: 309
- Gülümse Yeter
- Sevdaluk
- İki Yaka Bir İsmail
- Karadağlar
- Elveda Rumeli
- Yabancı Damat
- Esir Şehrin İnsanları
- Beşik Kertmesi
- Mihriban
- Bizimkiler
- Karakolda Ayna Var
- Şehnaz Tango
- Duvardaki Kan