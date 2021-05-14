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Fox TV’nin sevilen dizisi Mucize Doktor final yapıyor

Fox TV’de yayınlanan ve yayına girdiği ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Mucize Doktor dizisi final kararı aldı. Otizmli doktor Ali Vefa’nın hayatını ele alan dizinin yapım şirketi, Mayıs ayının sonunda final yapılacağını duyurdu. İşte dizinin yapım şirketinden yapılan açıklama...

14 Mayıs 2021 Cuma 19:22
Fox TV’nin sevilen dizisi Mucize Doktor final yapıyor
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Fox TV’de yayınlanan Mucize Doktor dizisinden sevenlerine üzücü haber geldi. Dizinin yapım şirketi, Mayıs ayının sonunda dizinin final yapacağını duyurdu. Otizmli doktor Ali Vefa’nın hayatını anlatan dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir yankı uyandırmıştı ve ilgiyle takip edilmişti. Hem sosyal medyada hem de reyting oranlarında sürekli üst sıralarda yer alan dizi, Perşembe akşamlarının değişilmez yapımları arasında yer alıyordu. İkinci sezonuyla ekranlara gelen dizi, bu sezonun sonunda final yapacağını duyurdu. Dizinin takipçileri ise bu karara oldukça üzüldü. Üçüncü sezonu bekleyen izleyiciler, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Dizinin yapım şirketi, 27 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak 64. bölümle dizinin ekranlara veda edeceğini duyurdu. İşte yapım şirketinden yaptığı açıklamanın tamamı...


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvMucize Doktor
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