FOX TV’nin sevilen dizisi Masumiyet final mi yapacak?

FOX TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Masumiyet dizisi, farklı konusuyla her hafta merak uyandırmayı başarmıştı. Başrollerinde Serkay Tütüncü, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi, sektörde uzun soluklu bir yayın hayatını geçirmeden final yapma kararı aldı. Dizi 13. bölüm ile sevenlerine veda edecek.

TV 100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin oyuncusu olan Hülya Avşar, dizinin final kararı aldığını öğrenince yapım şirketi olan Gold Film’e büyük tepki verdi. Dizinin ise net olarak 13. bölümde final yapacağı kesinleşti.

Dizi ise 19 yaşındaki Ela’nın yanlış bir insana aşık olmasıyla birlikte yaşanılan olayları ele almaktadır. Ela’nın annesi olan Bahar karakteri ise bu yanlış ilişkiden kızını döndürmek için büyük uğraşlar vermektedir. Ancak olayların önüne geçilemez.