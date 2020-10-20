Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Baraj Dizisi Fulya Kimdir?
Fox TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörü gibi önemli isimlerin yer aldığı Baraj dizisindeki Fulya karakterini canlandıran oyuncu İrem Tuncer’dir. Daha önce Mahşer-i Cümbüş kadrosuna yer alan güzel oyuncu dizide Kemal Bey’in kızını canlandırmaktadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünü bitirmiş, sonrasında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olarak kariyerine başlamıştır.
Son Güncelleme: 20.10.2020 02:22