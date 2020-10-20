Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizilerden biri olarak karşımıza çıkandizisinde kendini gösterenkarakteri kısa sürede dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Diziye yeni katılan Fulya karakteri gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettirdi. İzleyiciler Fulya karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu araştırmaya başladılar.

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörü gibi önemli isimlerin yer aldığı Baraj dizisindeki Fulya karakterini canlandıran oyuncu İrem Tuncer’dir. Daha önce Mahşer-i Cümbüş kadrosuna yer alan güzel oyuncu dizide Kemal Bey’in kızını canlandırmaktadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünü bitirmiş, sonrasında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olarak kariyerine başlamıştır.