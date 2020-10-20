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Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilerek izlenen dizi Baraj'ın son bölümünde diziye yeni bir karakter katıldı. Kemal Bey'in kızı olarak diziye katılan Fulya karakteri izleyicilerin beğenisini toplamayı başardı.

20 Ekim 2020 Salı 02:22
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizilerden biri olarak karşımıza çıkan Baraj dizisinde kendini gösteren Fulya karakteri kısa sürede dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Diziye yeni katılan Fulya karakteri gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettirdi. İzleyiciler Fulya karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğunu araştırmaya başladılar.

Baraj Dizisi Fulya Kimdir?

Fox TV ekranlarında yayınlanan  ve başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörü gibi önemli isimlerin yer aldığı Baraj dizisindeki Fulya karakterini canlandıran oyuncu İrem Tuncer’dir. Daha önce Mahşer-i Cümbüş kadrosuna yer alan güzel oyuncu dizide Kemal Bey’in kızını canlandırmaktadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünü bitirmiş, sonrasında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olarak kariyerine başlamıştır.



Son Güncelleme: 20.10.2020 02:22
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvBarajFulyaİrem Tuncer
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