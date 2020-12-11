Fox TV'nin bu akşamki yayın akışında Çocukluk dizisi neden yok?

Cuma akşamları Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çocukluk dizisi 11 Aralık Cuma günü yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkmayacak.11 Aralık 2020 tarihli yayın akışında olmayan yapımın yerine perdeye indiği tarihte gişe rekorları kıran Ayla filmi sevenleri ile buluşacak. Çocukluk dizisi sevenlerinin büyük heyecanla beklediği yeni bölüm müjdesi yapım kuruluşundan geldi. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız gizi bomba isimlerin bulunduğu bu muhteşem dizinin yapımcısı MED YAPIM yayın akışından önce bir bildirim yaptı.

Çocukluk Dizisinin Yeni Bölümü Ne Zaman?

Sevilen ve iddialı bu yapımın son bölümünde yaşanan heyecanlı anlardan sonra izleyenlerinin bu haftaki bölümü büyük heyecan ve merakla beklediği yeni bölümün bu hafta yayınlanmayacak. MED YAPIM kuruluşunun kendine ait sosyal medya hesabından yapmış olduğu yazılı bildiride dizinin 18 Aralık cuma akşamı yeni bölümü ile sevenleriyle buluşacağını ifade ederek. “Bu hafta ekranlarda olmayacağız, haftaya sürprizlerle dolu yeni bölümümüzde görüşme üzere!” diyerek dizinin fanlarına müjdeli haberi verdi.