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Fox TV'nin bu akşamki yayın akışında Çocukluk dizisi neden yok?

Fox TV'nin bu sezonki en iddialı yapımlarından olan Çocukluk dizisinin hayranları bu akşamki yayın akışında yeni bölüm olmadığını görünce dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyorlar. her hafta cuma akşamları sevenlerinin merakla beklediği Çocukluk dizisinin yeni bölümü neden yok herkes tarafından merak edilip araştırılıyor. Bu iddialı yapımın reyting oranlarına karşı daha fazla dayanamayarak final kararı alıp almadığı merak diliyor.

11 Aralık 2020 Cuma 14:40
Fox TV'nin bu akşamki yayın akışında Çocukluk dizisi neden yok?
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Cuma akşamları Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çocukluk dizisi  11 Aralık Cuma günü yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkmayacak.11 Aralık 2020 tarihli yayın akışında olmayan yapımın yerine perdeye indiği tarihte gişe rekorları kıran Ayla filmi sevenleri ile buluşacak. Çocukluk dizisi sevenlerinin büyük heyecanla beklediği yeni bölüm müjdesi yapım kuruluşundan geldi. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız gizi bomba isimlerin bulunduğu bu muhteşem dizinin yapımcısı MED YAPIM yayın akışından önce bir bildirim yaptı.

Çocukluk Dizisinin Yeni Bölümü Ne Zaman?

Sevilen ve iddialı bu yapımın son bölümünde yaşanan heyecanlı anlardan sonra izleyenlerinin bu haftaki bölümü büyük heyecan ve merakla beklediği yeni bölümün bu hafta yayınlanmayacak. MED YAPIM kuruluşunun kendine ait sosyal medya hesabından yapmış olduğu yazılı bildiride dizinin 18 Aralık cuma akşamı yeni bölümü ile sevenleriyle buluşacağını ifade ederek. “Bu hafta ekranlarda olmayacağız, haftaya sürprizlerle dolu yeni bölümümüzde görüşme üzere!” diyerek dizinin fanlarına müjdeli haberi verdi.



Son Güncelleme: 11.12.2020 14:40
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Anahtar Kelimeler:
ÇocuklukDizisiYeni Bölüm
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