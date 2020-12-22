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FOX TV'de rezalet! 'Zuhal Topal’ın sofrasında böcek çıktı!

Zuhal Topal’la Sofrada programı bir skandala imza attı. Yarışmanın kurduğu masada tabağın altından çıkan böcek hem diğer yarışmacıları hemde izleyicileri şok etti.

22 Aralık 2020 Salı 15:02
FOX TV'de rezalet! 'Zuhal Topal’ın sofrasında böcek çıktı!
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında çekilen ve yayın içerisinde bu söylemi sürekli tekrarlayan Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında hem yarışmacıları hem de seyircileri şok eden bir olay meydana geldi.

FOX TV'nin sevilen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada programında yarışmacının kurduğu sofrada böcek çıktı. Tabağın altında görülen böcek herkesin aklına pandemi ve sağlık önlemlerin alınmadığını getirdi. 

Programın sunucusu Zuhal Topal'ın program sırasında defalarca hijyen ve pandemi kurallarına dikkat çekmesi ve bununla ilgili her türlü tedbirlerin alındığını söylemesi üzerine yaşanan bu olayda ekibin banttan yayınlanan bu bölümde söz konusu olayı fark etmeden yayınlaması da kafalarda soru işareti bıraktı.

İşte FOX TV’nin sevilen yarışması 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının ekrana gelen 500'üncü bölümünde ekranlara gelen ve tepki çeken o anların görüntüleri:



Son Güncelleme: 22.12.2020 15:02
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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal Ile SofradaBöcekBöcek Skandalı
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