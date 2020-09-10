Fox TV'de başlayan Sen Çal Kapımı 10. Bölüm fragmanı çıktı!

Geçtiğimiz akşam 9. bölümü yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümüne ait fragman dizinin bitimiyle birlikte yayınlandı. Birçok konuda zıtlaşan Serkan ve Eda yaşadıkları sorunları yeni bölüm ile birlikte çözmeye çalışırken ayrılık eşiğine geliyor.
Son bölümde neler oldu?
Bir geceyi birlikte geçirmek zorunda kalan Eda ve Serkan, birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı yakalarlar. İkili birbirine karşı yoğun hisler hissetmeye başlamışken, aralarında bulunan sözleşmenin bitmesine kısa bir süre kalmıştır.
Son Güncelleme: 10.09.2020 19:53