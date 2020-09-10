İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını...

Fox TV'de başlayan Sen Çal Kapımı 10. Bölüm fragmanı çıktı!

Yaz dizisi olarak başlayan Sen Çal Kapımı dizisi 9. bölümü ile dün akşam ekranlardaydı. Fox TV'de izleyici ile buluşan dizi, izleyiciler tarafından merakla takip edilirken, dizinin yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı.

10 Eylül 2020 Perşembe 19:53
Fox TV'de başlayan Sen Çal Kapımı 10. Bölüm fragmanı çıktı!
Takip Et:

Geçtiğimiz akşam 9. bölümü yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümüne ait fragman dizinin bitimiyle birlikte yayınlandı. Birçok konuda zıtlaşan Serkan ve Eda yaşadıkları sorunları yeni bölüm ile birlikte çözmeye çalışırken ayrılık eşiğine geliyor.

Son bölümde neler oldu?


Yaşanan olaylarda suçlu olarak ortaya çıkan Eda, bir suçu olmadığını kanıtlamıştır. Bu konuda Eda’yı suçlu bulan Serkan ile Eda’nın arası gerilir. Eda Serkan’ın kendisi ile barışma çabalarına karşılık vermez. Bir türlü Eda ile iletişim kuramayan Serkan çareyi Eda ile kendine kelepçe takmakta bulur.

Bir geceyi birlikte geçirmek zorunda kalan Eda ve Serkan, birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı yakalarlar. İkili birbirine karşı yoğun hisler hissetmeye başlamışken, aralarında bulunan sözleşmenin bitmesine kısa bir süre kalmıştır.




Son Güncelleme: 10.09.2020 19:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sen çal Kapımı9. Bölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Halil Kumova hayatını kaybetti
Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı yayınlandı
Yeni sezona bomba gibi giren Çukur'un yeni bölüm fragmanı çıktı!
Yeni sezona bomba gibi giren Çukur'un yeni bölüm fragmanı çıktı!
Arka Sokaklar dizisinin 15. sezon fragmanı yayınlandı
Arka Sokaklar dizisinin 15. sezon fragmanı yayınlandı
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Korona-virüs teşhisi şüphesi
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Korona-virüs teşhisi şüphesi
Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu
Atiye 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Popüler Haberler

KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi mi? 2020 KYK borçları silinecek mi?
TRT Spor 10 Eylül 2020 Perşembe yayın akışını açıkladı
10 Eylül 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Eylül 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
Son yılların popüler şarkıcısı Tuğçe Kandemir kimdir?
Aile Şerefi filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Yeni Hayat tekrar bölümleri ne zaman?
Hangi kahve firmaları bayilik veriyor?
Menajerimi Ara Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandırıyor? Furkan Palalı kimdir?
11 Ekim Cuma Reyting sonuçları Payitaht Abdülhamid, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, Hercai reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
İkimizin Yerine yeni katılan Anandi kimdir? Anandi neden değişti? Eski Anandi’ye neden ayrıldı? Öldü mü?
Reyting sonuçları 2 Eylül Pazartesi Yaparsın Aşkım, MasterChef Türkiye, Fox Ana Haber programlarından hangisi reytinglerde ilk sırada yer aldı?
Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı Tatlı Sert ekranlara dönüş tarihi belli oldu
Kamu personeli ve işçileri uzaktan ve dönüşümlü çalışma nedir? Kimler uzaktan ve esnek çalışabilecek?
Evde doğal ve sağlıklı cilt bakımı yapmak için maske tarifleri 2020
Bay Yanlış dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Süper emeklilik nasıl olunur? 2020 Süper emeklilik yasası nedir?
Toki için konut kredisi çekilir mi? 2020 bankaların Toki konut kredisi şartları
Yeni Hayat dizisi Gökçe kimdir? İpek Filiz Yazıcı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.