Fox TV'de başlayan Sen Çal Kapımı 10. Bölüm fragmanı çıktı!

Geçtiğimiz akşam 9. bölümü yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümüne ait fragman dizinin bitimiyle birlikte yayınlandı. Birçok konuda zıtlaşan Serkan ve Eda yaşadıkları sorunları yeni bölüm ile birlikte çözmeye çalışırken ayrılık eşiğine geliyor.

Son bölümde neler oldu?

Yaşanan olaylarda suçlu olarak ortaya çıkan Eda, bir suçu olmadığını kanıtlamıştır. Bu konuda Eda’yı suçlu bulan Serkan ile Eda’nın arası gerilir. Eda Serkan’ın kendisi ile barışma çabalarına karşılık vermez. Bir türlü Eda ile iletişim kuramayan Serkan çareyi Eda ile kendine kelepçe takmakta bulur.

Bir geceyi birlikte geçirmek zorunda kalan Eda ve Serkan, birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı yakalarlar. İkili birbirine karşı yoğun hisler hissetmeye başlamışken, aralarında bulunan sözleşmenin bitmesine kısa bir süre kalmıştır.