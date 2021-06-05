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Fox TV'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? Fox TV 5 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

5 Haziran 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Fox TV'de Cumartesi tarihinde ne var? Fox TV Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Fox TV'de Cumartesi tarihinde ne var? Fox TV Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 23:00
Fox TV'de 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? Fox TV 5 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 5 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT

11:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12:15 KAMERA ARKASI

12:45 SON YAZ

15:45 MUCİZE DOKTOR

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE ANA HABER

20:00 SAVAŞÇI

00:15 KEFARET

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Mehmet Özer ile Mutfakta ile Kamera Arkası programı yer alırken akşam kuşağında Savaşçı dizisi ekranlara geliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Savaşçı, Kefaret gibi sevilen diziler yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 05.06.2021 23:00
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