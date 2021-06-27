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Fox TV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışında neler yer alıyor?

Fox TV'de Pazar tarihinde ne var? Pazar yayın akışında neler yer alıyor? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 27 Haziran 2021 Pazar günü de gündemde! Siz de Fox TV'de Pazar tarihinde ne var? Pazar yayın akışında neler yer alıyor? haberi için 27 Haziran 2021 Pazar tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 18:24
Fox TV'de 27 Haziran 2021 Pazar tarihinde ne var? 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışında neler yer alıyor?
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

 
  • 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
  • 11:15 Kadının Eseri
  • 12:30 Şef Akademi
  • 15:00 Sen Çal Kapımı
  • 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Şef Akademi
  • 22:15 AROG

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 27 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Kadının Eseri ile Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi programı yer alırken akşam kuşağında Kefaret dizisi ekranlara geliyor. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Son Yaz, Savaşçı gibi sevilen filmler yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, 27 Haziran 2021 Pazar Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 27 Haziran 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 27.06.2021 18:24
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