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Fox TV'de 25 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? Fox TV 25 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Fox TV'de Cuma tarihinde ne var? Fox TV Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 25 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 09:00
Fox TV'de 25 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? Fox TV 25 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 25 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 25 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 25 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
14:00 Bay Yanlış
16:45 Şef Akademi
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
00:30 Şef Akademi

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 25 Haziran 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Refika İle Öze Dönüş ile Temizlik Benim İşim programı yer alırken akşam kuşağında Son Yaz dizisi ekranlara geliyor. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Son Yaz dizisi yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler 25 Haziran 2021 Cuma Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 25 Haziran 2021 Cuma günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 25.06.2021 09:00
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