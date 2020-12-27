Fox TV yeni dizisi Son Yaz konusu nedir?

Fox TV’ nin yeni yılda ekranlara getireceği dizilerden olan Son Yaz merakla bekleniyor. Tanıtım fragmanları yayınlanıyor.

Dizi, 1 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelecek. 2021 senesinin oldukça iddialı dizilerinden olacağı düşünülüyor. Farklı konusu ve iddialı oyuncu kadrosu nedeniyle sevileceği düşünülüyor.

Başrol oyuncularından olan Ali Atay, Cumhuriyet savcısı Selim Kara’yı canlandıracak. Dizide yer alacak diğer oyuncular Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler, Cengiz Okuyucu gibi yetenekli oyunculardır.

Dizinin konusu nedir?

Cumhuriyet savcısı Selim Kara, organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan bir ileti alır. Suç lideri, tanıklıkta bulunarak bütün çetenin işini bitireceğini ancak bir şarta bağlı bunu gerçekleştireceğini ifade eder. Bu şart savcının oğlunu yani Akgün Gökalp Taşkın’ı korumaya almasıdır.

Savcı oğlu için endişelenir. Savcı bunu kabul eder ancak Gökalp asi biridir. Suçlarla içli dışlı olmak ona olumsuz etki yapmıştır. Korunmak istemez. Bu durumun bir zayıflık olduğunu düşünür. Bu durum savcıyı zorlar.

Bu olaylar olurken savcının özel hayatı da yolunda gitmez. Eşi Canan Kara ondan boşanmayı düşünmektedir. Savcının çok sevdiği çocukları da olduğu için hem karısından hem de çocuklarından ayrı kalmak istememektedir.

Savcı başka çaresi olmadığı için oğlunu ilk fırsatta ailesinin de yaşamakta olduğu adalet çalışanlarının konakladığı siteye götürür. Bu durum onu rahatsız etse de işi ve ailesinin iyiliği için yapmak zorundadır.

Savcının yalnızca karısı ve çocukları değil, komşuları da bu duruma şaşırmışlardır.

Selim’in aniden Çeşme’ye ailesinin yanına gelmesi ve Gökalp’i de getirmesi sorunları çözmekten ziyade farklı sorunlar yaratmıştır.

Eşi, bu durumu onaylamamaktadır ancak Selim’in tek çaresi budur.

İşi ve aile hayatı arasında kalan savcının ne yapacağı merak edilmektedir.