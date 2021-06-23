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Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 23 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV dizi, film ve programları

Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Çarşamba Fox TV dizi, film ve programları haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak?’a dair gelişmeleri 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba 21:02
Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 23 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV dizi, film ve programları
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Fox TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 23 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

  • 01:00

    AnamızVar 2
     

  • 03:00

    Her Yerde Sen - Tekrar
     

  • 06:00

    Aşk Yeniden - Tekrar
     

  • 08:00

    Çalar Saat
     

  • 11:00

    Sen Çal Kapımı - Tekrar
     

  • 14:00

    Şevkat Yerimdar - Tekrar
     

  • 16:00

    Şef Akademi Doğada
     

  • 19:00

    Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
     

  • 20:00

    Sen Çal Kapımı

 

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Refika İle Öze Dönüş ile Temizlik Benim İşim programı yer alırken akşam kuşağında yerli film Ayla ekranlara geliyor. 23 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Türk İşi Dondurma ve Ali Kundilli gibi sevilen filmler yayınlanacak. Fox TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 23 Haziran 2021 Çarşamba günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 23.06.2021 21:02
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