İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV dizi, film ve programları

Haziran 2 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Çarşamba Fox TV dizi, film ve programları ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? Çarşamba Fox TV dizi, film ve programları konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:27
Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV dizi, film ve programları
Takip Et:

Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Fox TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

08:00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

11:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

13:00 OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DAKİKADA SAĞLIK

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16:00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 SELÇUK TEPELİ İLE ANA HABER

20:00 TÜRK İŞİ DONDURMA

22:30 ALİ KUNDİLLİ

00:45 MUCİZE DOKTOR - TEKRAR

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 2 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Refika İle Öze Dönüş ile Temizlik Benim İşim programı yer alırken akşam kuşağında yerli film Ayla ekranlara geliyor. 2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Türk İşi Dondurma ve Ali Kundilli gibi sevilen filmler yayınlanacak. Fox TV 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 2 Haziran 2021 Çarşamba günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lucifer yeni sezonu ne zaman çıkacak? Lucifer 6. sezonda final mi yapacak?
Lucifer yeni sezonu ne zaman çıkacak? Lucifer 6. sezonda final mi yapacak?
Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu, öldü mü?
Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu, öldü mü?
Sidal Damar kimdir? Sidal Damar hakkında bilgiler
Sidal Damar kimdir? Sidal Damar hakkında bilgiler
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?
Mina Derman kimdir? Kaç yaşındadır?
Mina Derman kimdir? Kaç yaşındadır?
War of Worlds 2. sezon ne zaman başlayacak?
War of Worlds 2. sezon ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV dizi, film ve programları
2 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışında ne var?
Lucifer yeni sezonu ne zaman çıkacak? Lucifer 6. sezonda final mi yapacak?
Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu, öldü mü?
Sidal Damar kimdir? Sidal Damar hakkında bilgiler
A101'de satılan Piranha tablet özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
TV 8'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? TV 8 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı
2021 YKS üniversite sınavı ne zaman, sınava kaç gün kaldı?
Türkiye illere göre plaka sıralaması ve Telefon kodları
Burak Khan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Dolar neden arttı? 1 Haziran dolar bugün rekor kırdı mı, ne kadar oldu?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
E-devlet üzerinden trafik cezası sorgulama yöntemleri nelerdir? Trafik cezası itiraz edilir mi?
Star TV canlı yayın akışı 28 Mayıs 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Volkan Kantoğlu kimdir? Kantoğlu'nun rol aldığı programlar nelerdir ?
Müzisyenlere yardım başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenler için yardım başvurusu şartları neler?
2021 KDV indirimi ne zaman sona erecek?
2 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışında neler var?
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2021 Steam oyun indirim günleri
Euro 2020 Türkiye - İtalya maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.