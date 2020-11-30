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Fox Tv Yaşın 19 dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Fox TV’nin yeni dizisi Yaşın 19 merakla bekleniyor. Dizi severler Fox TV Yaşın 19 dizisinin oyuncu kadrosu ve konusunu araştırıyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 20:29
Fox Tv Yaşın 19 dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu
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Fox TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Yaş 19 hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu netleşti. Dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Çakır, Tolga Güleç, Fikret Kuşkan ve Miray Daner yer alacak.

İstanbul’da çekilecek olan dizide bu isimlerin yanı sıra birçok genç oyuncu da yer alacak.

Yaşın 19 dizisi oyuncu kadrosu

Deniz Çakır

31 Aralık 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen güzel oyuncu Kadın İsterse adlı dizi ile adını duyurmuş ve özellikle Yaprak Dökümü adlı diziyle adını tüm Türkiye’ye duyurmuştur. Güzel oyuncu ilerleyen yıllarda Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi önemli dizilerde yer almıştır. Güzel oyuncunun boyu 175 cm, kilosu ise 60’dır.

Tolga Güleç

1981 yılında Hatay’da dünyaya gelen oyuncu Leke, Fazilet Hanım ve Kızları gibi önemli dizilerde yer almıştır.

Miray Daner

Son olarak Saygı dizisinde rol alan genç oyuncu 15 Ocak 1999 yılında İstanbul’da dünya gelmiştir. Genç oyuncu adını Medcezir adlı diziyle duyurmuş ve ilerleyen yıllarda Vatanın Sensin ve Bir Litre Gözyaşı adlı dizilerde yer almıştır.

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 20:29
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DiziYaşın 19
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