Fox Tv Yaşın 19 dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Fox TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Yaş 19 hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu netleşti. Dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Çakır, Tolga Güleç, Fikret Kuşkan ve Miray Daner yer alacak.
İstanbul’da çekilecek olan dizide bu isimlerin yanı sıra birçok genç oyuncu da yer alacak.
Yaşın 19 dizisi oyuncu kadrosu
Deniz Çakır
Tolga Güleç
1981 yılında Hatay’da dünyaya gelen oyuncu Leke, Fazilet Hanım ve Kızları gibi önemli dizilerde yer almıştır.
Miray Daner
Son olarak Saygı dizisinde rol alan genç oyuncu 15 Ocak 1999 yılında İstanbul’da dünya gelmiştir. Genç oyuncu adını Medcezir adlı diziyle duyurmuş ve ilerleyen yıllarda Vatanın Sensin ve Bir Litre Gözyaşı adlı dizilerde yer almıştır.
Son Güncelleme: 30.11.2020 20:29