Fox TV Yasak Elma ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu!

Medyapım’nın yapımcılığını yaptığı yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği ‘’ dizisiyapmaya hazırlanıyor. Her hafta pazartesi 20.00’deekranlarında izleyici karşına çıkan ‘Yasak Elma’ en son 105’inci bölümüyle ekranlarda yer almıştı. Diğer bölümlerde neler yaşanacağı ve dizinin nasıl final yapacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor olsa da son olarak diziye başrol olarak katılan Berk Oktay verdiği röportajda dizinin final tarihini açıkladı.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi sevilen oyuncuların paylaştığı dizi herhangi bir değişiklik olmaması kaydıyla Mayısıs sonu Haziran başı final yapacağını duyurdu.