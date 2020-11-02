FOX TV Yasak Elma dizisi yeni katılanlar ve ayrılan oyuncular

Ünlü yapım firmalarından biri olan Med Yapım’ ın yaptığı Yasak Elma adlı dizi ekranlardaki yerini korumaktadır. Bu sezonunda ise dizi birçok kötü dönem geçiren dizide bir çok yeni oyuncu eklenirken birçok oyuncu ise çıkışını verdi. İşte yeni gelenlen ve kadrodan ayrılanlar…

Yasak Elma Adlı Diziye Katılan Yeni Oyuncular

Erdal Özyağcılar

En son ekranlara Şampiyon adlı dizi ile gelen ve Yaman Hünaltay karakteri canlandıran ünlü oyuncu, 1948 senesinde Bursa’ da dünyaya gelmiştir ve kendisi 72 yaşındadır. Yabancı Damat adlı dizi ile kendini tanıtan oyuncu Erdal Özyağcılar kariyerinin dönüm noktasını bizimkiler adlı dizide yaşadı. Erdal Özyağcılar 76 kilodu ve 1, 75 uzunuğundadır. Usta oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Güzin Özyağcılar ile evliliğini sürdürmektedir.

Ufuk Kaplan

İzleyicinin aklında Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Katya karakteri ile kalan Ufuk Kaplan, 1972 senesinde Ekim ayının 1’ inde dünyaya gelmiştir. Oyunculuk üzerine eğitimlerini Sadri Alışık Kültür Merkezinde alan oyuncu aslen Yalovalıdır ve son olarak oynadığı dizi Payitath Abdülhamid(Ester) adlı dizidir.

Haktan Zavlak

2001 senesinde gözlerini İstanbul’ da dünyaya açan Haktan Zavklak 19 yaşındadır. Hâlâ oyunculuk eğitimleri alan Zavlak, 65 kilodur ve 1,78 uzunluğundadır. Oyuncunun ilk ekranlara gelişi ise Bir Aile Hakiyasi ile olmuştur ve bu izide Birkan Sokullu’ nun gençlik yıllarını canlandırmıştır. Hande Aytar ajansa kayıtlı olan oyuncu bir çok reklam projesinde de yer almıştır.

Selin Çiğerci

Aslında sosyal medya fenomenlerinden biri olan Selin ciğerci 4’ üncü sezon itibari ile kadroya sürpriz bir isim olarak eklenecek. Selin Ciğerci’ nin gündelik hayatta diğer oyuncular olan Eda Ece ve Şevval Sam ile arkadaş olduğuda bilinmektedir. 1984 senesinde Nisan ayının 4’ ünde doğan Çiğerci’ nin asıl adı Bebek Okan’ dır lakin Ciğerci estetik amaliyat ile cinsiyet değiştirmiştir.

Can Nergis

Oyuncunun bilinen son performansı Arka Sokaklar ve Tatlı İntikam adlı dizilerde yer almıştır ve şimdi Yasak Elma’ nın yeni sezonunda ekranlara gelecektir. Gözlerini 1985 senesinde İstanbul’ da açan oyuncu, Her Şeye Rağmen(2011) adlı dizi ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Bulunduğu Anne adlı dizi ile ise sadece Türkiye’ de tanınan değil, dünyanın büyük bir kesminde bilinen bir oyuncu haline gelmiştir. 82 kilo ve 1, 93 uzunluğunda olan Can Nergis; Yasak Elma dizisinde zengin bir iş adamını canlandıracaktır.

Faruk Barman

Dünyaya 1981 senesinde İstabul’ da gelen oyuncu Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım bölümünden mezun olmuştur. Kendisi 2020 sensi itibari ile 39 yaşındadır ve en son Kızım adlı dizide Murat karakterine hayat vermiştir.

İncilay Şahin

Daha öncelerinde Elvada Derken ve Çiçek Taksi dizilerinde oyunculuk performansı sergilemiştir. 1961 senesinde gözlerini Kayseri’ de açan İncilay Şahin 2020 itibari ile 59 yaşındadır. Yasak Elma’ da ise Döne karakterini canlandıracaktır; Döne, Halit’ in komşusudur. Meraklı bir kişiliği vardır ve çevre tarafından sevilmektedir. Halit iflas etmiştir ve bu nedenle şoförünün evine taşınmıştır. Döne’ de oradadır.

Erdem Şanlı

Oyuncunun bilinen en son performansı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Dinçer karakteridir. 2018 senesinde yayınlanan Avlu adlı dizide Oğuz’ un gençliğine hayat vermiştir. 1996 senesinde İstanbul’ da dünyaya gelen Erdem Şanlı 2020 itibari ile 24 yaşındadır. Oyuncunun ilk ekranlara gelişi ise Vatanım Sensin adlı dizi ile olmuştur. Yasak Elma’ da ise Lila’ nın eski sevgilisi olan Aksel adlı karakteri canlandıracaktır ve 69. Bölümün kadrosunda konuk oyuncu olarak bulunacak.

Cavit Çetin Güner

1986 senesinde Şubat ayının 21’ inde hayata İstanbul’ da gelen oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. En son ekranlara geldiği dizi ise Diriliş: Ertuğrul adlı dizide canlandırdığı Doğan Bey ile olmuştur. Mehmetçik Küt’ül Amere(2018) adlı dizide de performans sergileyen oyuncu bolca beğeni almıştır ve ilk dizisi Hayat Bilgisi adlı sevilen yapımdır.

Yasak Elma’ da Hilmi adlı karakter ile yer alacak olan oyuncu adını Leyla(ismini değiştirmeden öncesinde Ayşe) adlı karakterin eski eşidir.

Ahmet Kaynak

1978 senesinde dünyaya gelen Ahmet Kaynak, 2020 itibari ile 41 yaşındadır. Düşler ve Gerçekler adlı dizide ilk oyunculuk performansını sergileyen Kaynak daha sonrasında Beş Kardeş , Kırık Kalpler Bankası adlı dizilerde oyunculuk sergilemiştir. Oyununcun bilinen en son projesi ise Servet adlı dizidir lakin dizi istenilen izlenmeye gelemeyerek tutmamıştır.

Aylin Veziroğlu

1997 senesinde Kocaelin’ de dünyaya gelen oyuncu 2020 itibari ile 22 yaşındadır ve kendisi bir tiyatro oyuncusudur. Hâlâ Tiyatro Kasabası adlı ekipte tiyatro çalışmaları yapmaktadır. Oyuncunun Yasak Elma’ dan önce bulunduğu bir dizi yoktur yani bu onun ilk ekran deneyimi olacak. Yasak Elma’ da canlandıracağı karakter ise Selin’ dir.

Tuvana Türkay

1990 senesinde Ekim ayının 3’ ünde dünyaya gelmiştir ve kendisi 2020 itibari ile 29 yaşındadır. Rizeli olan oyuncunun üniversite eğitimi Beykent Üniversitesi Radya ve Televizyon bölümde tamamlamıştır. Deli Gönül(2017) aldı dizide yer alan oyuncu bir çok dizisever tarafından beğenilmiştir sonrasında ise tekrar 2017 senesinin içinde Kızlarım İçin adlı dizide Kumru karakterini canlandırmıştır. Lakin oyuncunun yer aldığı son diziler tutulmayınca son iki yıldır ekranlarda doğru düzgün görülmemiştir.

Oyuncu Yasak Elma adlı dizide ise zorla evlendilirken kaçan ve İstanbul’ a gelip çalışma hayatına atılan bir kadın olarak diziye girecek. Kaya, Leyla’ yı görünce ona yardım edecek ve Leyla’ ya aşık olacaktır.

Iman Casablanca

23 yaşında olan güzel model Fas doğumludur. Türkiye’ ye gelen güzel model oyuncu olmak istemiştir ve kariyerini ona göre şekillendirmek için modelliğe başlamıştır ve dünya birincisi olmuştur. 1. 75 uzunluğunda olan güzelin ilk dizisi ise Yasak Elma’ dır.

Işıl Dayıoğlu

Dünyaya 1963 senesinde gelen oyuncu 56 yaşının içindedir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden başarılı olarak mezun olan oyuncu; Kavak Yelleri, Aşk ve Ceza ve Aliye gibi ünlü dizilerde yer almıştır ve bilinen en son oyunculuğunu Cesur ve Güzel’ de sergilemiştir.Oyuncunun bilinen performanslarından biri Cesur ve Güzel adlı dizide Reyhan adlı hizmetçi karakterdir. Daha sonrasında ise Aliye adlı dizide canlandırdığı Süheyla ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Işık Dayıoğlu’ nun oynayacağı karakter ise Tülin’ dir ve kendisi şirket çalışanıdır ve bir muhbirdir. Tülin, Ender karakterinin Kaya’ nın evladı olduğunu ortaya çıkartacak.

Nesrin Cavadzade

1982 senesinde Azerbeycan’ da dünyaya gelen Nesrin Cavadzade 2020 itibari ile 37 yaşındadır. Lise döneminde tiyatro üzerine dersler alan Nesrin, oynadığı Türkmen Düğünü tiyatro oyununda sergilediği performans ile çoğu kişiyi mest etmiştir ve sonrasında televizyon dünyasına adım atmıştır. Yersiz Yurtsuz adlı yapım ile ekranlara gelmeye başlayan Nesrin’ in en son bilinen oyunculuk performansı ise Çanakkale Yüzyıllık Mühür ile Kış Güneşi adlı diziler ve Bizim Hikaye(2018) adlı yapımda canlandırdığı Tülay karakteri ile olmuştur.

Güzel oyuncunun canlandıracağı karakter ise Şahika olacak ve Şahika, Halit’ in yeni sevgilisidir. Halit ile Yıldız’ ın arasında olanlara Ender’ in ardından şimdi ise bütün dengeleri alt üst edecek olan Şahika girecektir.

Cansu Melis Karakuş

1991 senesinde hayata gelen oyuncunun bilinen performansı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteridir. Ayrıca Cansu Melis Karakuş, Best Model Of Turkey’ de birincilik kazanmıştır.

Canlandıracağı karakter ise Elif’ tir ve Elif, Alihan’ ın arkadaşıdır ama Alihan’ a karşı aşk hissetmektedir.

Onur Mahir

28 yaşında tiyatro oyunculuğu yapmakta olan Onur Mahir, oyunculuk üzerine eğitimlerini Sadri Alışık Kültür Merkezinde almıştır. Tiyatrolarda oynamak olan oyuncu Kertenkele adlı dizinin bir bölümünde oynamıştır. İlk uzun deneyimi ise Yasak Elma ile olacak.

Onur Mahir Yasak Elma’ da Kuzey’ i canlandıyor. Kuzey, Lila’ nın sevdiği beydir lakin Lila ile aralarındaki aşkı kimse desteklememektedir.

Yaren Özgün

67 kilo olan oyuncu 1, 60 uzunluğundadır ve kendisi Aydın Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Belinay Sandıkçı

Belinay Sandıkçı’ nın yer aldığı ilk yapım Vodafone reklamıdır ve daha sonrasında Fox TV’ nin Yasak Elma adlı dizisine katılmıştır. No10Studios üzerinden oyunculuk derslerini tamamlayan oyuncu başrol olabilir.

Belinaya Sandıkçı dila karakterine hayat verecek ve Dila, Dündar’ ın kız kardeşidir, Dündar’ ın başına bolca bela açacaktır.

Bena Kekliker

Yarıştığı Survivor 2017’ de sergilediği oyunlar ile çokca beğenilen Bena ayrıca Göz6 adlı programda kadınlar arasında birinci olmuştur. Yasak Elma setinde gözükünce basının sorularına “Oyuncu kadrosuna girmeye geldim” dedi.

Tolga Sala

En son Çukur adlı dizide Cemil karakterine hayat vermiş olan oyuncunun kariyerinin dönüm noktası Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Hamza Alp karakteri ile olmuştur. 1989 senesinin Temmuz ayında dünyaya gözlerini açan oyuncu 30 yaşının içindedir. Yer Gök Aşk ve Kızıl Elma ise Diriliş’ in dışında kariyerinde alacağı en önemli projelerdir.

Tolga Sala Yasak Elma adlı dizide Kurban karakterine hayat verecek ve Kurban karakteri Dündar’ ın çocukluğundan beri arkadaşıdır. İkili kardeş gibidir.

Erdem Kaynarca

Bir Deli Rüzgar adlı dizide sergilediği oyunculukla kendinden bahsettirmeyi başarmış olan 26 yaşındaki oyuncu Fox TV ile yeniden izleyici karşısına gelmeye hazırlanmakta. Bir Deli Rüzgar’ da performansı çok iyi olan oyuncu diziyi kurtaramamıştır ve dizi erken finale gitmiştir. Erdem ise bu sefer risk almak istememektedir bunun için Türkiye ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma kadrosuna giriş yapmıştır.

Yasak Elma adlı dizide Dündar karakterine hayat verecektir ve Zeynep ile ilişki yaşamasıo beklenmektedir.

Zeynep Bastık

1991 senesinde Nisan ayının 5’ inde dünyaya gelen oyuncu 53 kg ağırlığındadır. Kendisi hem vokalisttir hem de oyunculuk yapmaktadır. Kendisi Yasak Elma’ da İrem’ i canlandıracak.

Yeliz Şar

1977 senesinde Almanya’ da dünyaya gelmiştir ve kendisi 41 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuştur. Oyuncunun bilinen ilk performansı ise Samanyolu TV ile olmuştur. Ardından ise sevilmiş olan yaz dizisi Dürüye’ nin Güğümleri adlı dizide Nimet karakterini canlandırmıştır. İşler Güçler adlı dizide ise Yeliz Şar’ ın tanınmasında büyük rol oynamıştır. Kendisi 2013 senesinden beri Tolga Güleç ile evlidir.

Yeliz Şar’ ın oynayacağı karakter ise Defne’ dir ve Defne, Halit Arhgun’ un eski karılarından biridir.

Ebru Şahin

1994 senesinde İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Kendisi İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri bölümünden mezun olmuştur. Oyuncunun bilinen ilk performansı ise Kara Para Aşk(2016) adlı yapım ile olmuştur. Kendisi çok güzel bir sporcudur ve oyunculuk yeteneğide bulunmaktadır. Bunun için oyuncu olmayı seçmiştir. Oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar ise Türk film sektörünün en önde gelen yapımlarından biri olan Babam ve Oğlum adlı filmde yer almıştır ve sergilediği performans ile izleyiciyi etkilemeyi başarmıştır. Savaşçı dizisinde de yer alan oyuncu en son İstanbullu Gelin adlı dizide Burcu karakterini canlandırmıştır.

Yasak Elma Adlı Diziden Ayrılanlar

Barış Kılıç

1978 senesinde Şubat ayının 21’ inde dünyaya gelmiştir ve kendisi şuan 41 yaşının içindedir. Malatya’ da hayata gelen oyuncu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ nden mezun olmuştur. Bir süre Amerika’ da yaşamış olan oyuncu, Adını Feriha Koydum adlı dizi ile izleyiciler tarafından tanınmıştır. 2014 senesinde Güllerin Savaşı adlı dizide Ömer karakterine hayat veren oyuncu Türkiye’ nin beğenilen başrol oyuncularından birisi olmuştur ve en son performansı Evlat Kokusu adlı dizi olmuştur.

Kerim Karakterini Canlandıran Gökhan Alkan

Alkan, 1987 senesinde İstanbul’ da gözlerini hayata açmıştır ve 2020 itibari ile 33 yaşındadır. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur.

Yiğit Karakterini Canlandıran Doğaç Yıldız

1991 senesinde İstanbul’ da hayata gelen Doğaç Yıldız 28 yaşındadır. Ceren Aydın ile ilişkisi olan oyuncunun bilinen ilk tanındığı performans ise İki Aile adlı dizide hayat verdiği Efe karakteri ile olmuştur.

Buse Buçe Kahraman

1996 senesinde İstanbul’ da dünyaya gel oyuncu 23 yaşındadır. Kendisi Dokuz Eylül Üniversitesinde Oyunculuk üzerine dersler almıştır. İlk oyunculuk deneyimi ise Çarpışma(2019) adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteri ile olmuştur.

Hakan Karahan

Daha öncesinde Kadın adlı dizide canlandırdığı Nezir karakteri ile Fox TV ekranlarına gelen Kılıç şimdi ise Yasak Elma dizisine Nadir Kılıç adlı karakteri oynamak için oyuncu kadrosuna katıldı. 1960 senesinde İstanbul’ da dünyaya gelen oyuncu 2020 itibari ile 58 yaşındadır. Hakan Karağan film yapımcısı ve oyunculuk dışında seraristlikte yapmaktadır ayrıyetten de bankacıdır. Oyuncu Miami Üniversitesinde İşletme üzerine master yapmıştır. Hakan Karahan, Candan Erçetin ile ilişki yaşamaktadır ve Sağır Oda dizisini kendisi yazmıştır. Narsist Filmin sahibi olan oyuncu en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer almıştır.

Ege Kökenli Yasak Elma’ dan 3’ üncü sezon ayrıldı

Kalp Atışı adlı dizide Bahar karakteriyle sergilediği performans ile izleyiciye kendini beğendirmiştir. 1993 senesinde gözlerini İstanbul’ da açmıştır. 2011 senesinde ilk kez Yahşi Cazibe adlı dizi ile oyunculuk deneyimi yaşayan güzel oyuncu sonrasında Çalıkuşu adlı dizide yer almıştır. Amine Gülşen ile Tolgahan Sayışman’ ın da yer aldığı Asla Vazgeçmem dizisinde yer alan Ege Kökenli tamamen tanınmıştır. En çok meydana çıkışı ise Güneşin Kızları adlı yapımla olmuştur.

Zeynep karakterini canlandıran Sevda Erginci

Onur Tuna’

Yasak Elma adlı dizide hayat verdiği Zeynep karakteri Onur Tuna ile evlenmiştir. İlişkileri yoluna girince ise senaristler artık hikayelerinin bittiğine karar vermiştir. Sevda Erginci ile birlikte Alihan karakterine hayat verenda kadrodan çıkartılmıştır.

Hakan’ ı oynayan Ahmet Kayakesen

1988 senesinde İzmir’ de dünyaya gelmiştir. Her zaman bir oyuncu olmak isteyen Kayakesen, okulu biter bitmez setlere giderdi ve set çalışanı olarak sektöre girmeyi başardı. Küçük projelerde yer almaya başlayan oyuncu ufaktan ufaktan yeteneğini ispat etmeyi başardı ve ilk ciddi deneyimi Çılgın Dersane 3 ile birlikte oldu. Kocamın Ailesi adlı dizide de Fatih karakterine hayat veren oyuncu bu rolü sayesinde tüm Türkiye’ de tanındı. Daha sonrasında ise Kertenkele: Yeniden Doğuş’ ta Murat komiseri canlandırdı.

Fatih karakterini canlandıran Sinan Eroğlu

1987 senesinde Amsterdam’ da dünyaya gelen oyuncunun en son bilinen performansı Evli ve Öfkeli(Türkiye’ de) adlı dizidir. Şimdilerde ise Hollanda’ da yeni projelerde yer almaktadır.