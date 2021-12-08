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Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir?

Fox TV’de bir dönem adından söz ettiren Baraj dizisinin yıldız oyuncusu Yalancılar ve Mumları’nda Yakup karakteriyle yer alacak. Peki Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir? Cevabı haberimizde...

08 Aralık 2021 Çarşamba 08:04
Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir?
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İngiliz kanalı BBC ONE’da yayınlanan bir dizinin Türkiye uyarlaması olacak olan Yalancılar ve Mumları, 30 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Fox TV’de yayınlanmaya başlayacak. Bir dönem bir başka Fox TV dizisi Baraj’daki performasıyla adından söz ettiren bir oyuncu Yalancılar ve Mumları’nda Yakup karakteriyle yer alacak. Peki Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir?

Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup Kimdir?

Fox TV’nin yeni dizisi Yalancıar ve Mumları’nda Yakup karakterini canlandıracak olan Feyyaz Duman 1982 yılında hayata gözlerini açmıştır. Mardinli olan Feyyaz Duman akademik hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları bölümüyle tamamlamıştır. Kariyerinde pek çok iddialı yapımda yer alan Duman, asıl şöhret patlamasını Baraj dizisiyle yapmıştır. İşte yakışıklı oyuncunun yer aldığı yapımlar:

- 2018 – Yıkıntılar Arasında (Kısa Film)

- 2017-2018 – Kadın (Arif) (TV Dizisi)

- 2017 – Zor Bir Karar (Nezir) (Sinema Filmi)

- 2017 – Zagros (Zagros) (Sinema Filmi)

- 2017 – Never Leave Me (Adil) (Sinema Filmi)

- 2016 – İçerde (Serkan) (TV Dizisi)

- 2014 – Mardan (Morad) (Sinema Filmi)

- 2014 – Annemin Şarkısı (Ali) (Sinema Filmi)

- 2013 – Tatlı Biber Diyarım (Sinema Filmi)

- 2011 – Si Tu Meurs, Je Te Tue (Azad) (Sinema Filmi)

- 2008 – What Time It Is? (Kısa Film)

- 2001 – Fotoğraf (Faruk) (Sinema Filmi)

- 1999 – Boran (Kısa Film) 


Son Güncelleme: 08.12.2021 08:04
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Fox TvYalancılar Ve MumlarıYalancılar Ve Mumları YakupBaraj
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