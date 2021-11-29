İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin gerçekte kim? Fox TV Yalancılar ve Mumları karakterlerinden Engin izleyenlerin merak konusu oldu

Fox TV’nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları’nın karakterlerinden Engin, dizideki rolü sebebiyle izleyenlerin merak konusu oldu. Peki Fox TV Yalancılar be Mumları Engin gerçekte kim? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

29 Kasım 2021 Pazartesi 01:39
Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin gerçekte kim? Fox TV Yalancılar ve Mumları karakterlerinden Engin izleyenlerin merak konusu oldu
Takip Et:

İngiliz BBC ONE kanalının bir dizisinin uyarlaması olan Yalancılar ve Mumları, 30 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da Fox TV ekranlarında izleyenlerle buluşmaya başlayacak. Dizide yer alan Engin karakteri, hikayedeki rolü sebebiyle dizi daha başlamadan izleyenlerin dikkatini cezbetmiş durumda. Bu nedenle Engin karakterinin gerçekte kim olduğu bir çok insanın arama motorlarında arattığı konulardan birisi olarak dikkatleri çekiyor. Peki Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin gerçekte kim?

Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin Gerçekte Kim?

Fox TV’nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları’nda Engin karakterine hayat verecek olan İsmail Demirci 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Akademik hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlayan başarılı oyuncu ilk olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Erkan karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Daha sonrasında bir çok projede yer alan İsmail Demirci asıl ününü Show TV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle yakalamıştır. İşte İsmail Demirci’nin oyunculuk kariyeri boyunca yer aldığı yapımlar:

- Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu)

- Çarpışma (Galip) 2018

- Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)

- Babamın Günahları (2018) (Reha)

- Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)

- Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017

- Fabrika Kızı (dizi)(Ferhat) 2015

- Serçe Sarayı 2015 (Ramazan)

- Tut Sözünü 2014

- Reaksiyon(Tekin)2014

- Kurtlar Vadisi Pusu(Erkan) 2012-2013

- Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014

- Mor Menekşeler (Harun) 2012

- Anneler ile Kızları (Sedat) 2011

- Sessiz Gece

- Türkan(Asistan Doktor Mehmet)

- İki Aile 


Son Güncelleme: 29.11.2021 01:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvYalancılar Ve Mumları EnginDiziİsmail DemirciYalancılar Ve Mumları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
Flash TV'nin sahibi kim , televizyon kanalı kime ait?
Flash TV'nin sahibi kim , televizyon kanalı kime ait?
Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi
Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi
Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel netfix dizisinin konusu nedir ?Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel hakkında yorum
Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel netfix dizisinin konusu nedir ?Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel hakkında yorum
Aşk Sarhoşu filmi konusu nedir? Aşk Sarhoşu filmi izleyenleri aşk sarhoşu yapacak
Aşk Sarhoşu filmi konusu nedir? Aşk Sarhoşu filmi izleyenleri aşk sarhoşu yapacak

Popüler Haberler

Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
İş kazası ve meslek hastalığı geçiren sigortalıların hakları nelerdir? Kimler yararlanabilir?
Çorum Belediyesi yardım parası nedir, kimler başvuru yapabilir?
Metal İnşaat İşçisi maaşı ne kadar?
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 29 Kasım 2021 Pazartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar?
Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma elemanı ne kadar maaş alıyor? maaşları ve iş ilanları
Proje yöneticisi maaşı ne kadar? Proje yöneticisinin görevi nedir?
Rüyada dondurma yemek görmek görmek neye işaret eder? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları ve yorumları
Çelik Kapı Montaj İşçisi ne iş yapar? Çelik Kapı Montaj İşçisi maaşları ne kadar?
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Migroskop 1-14 Temmuz 2021 Fırsatları
Kenya güncel asgari ücret tutarları 2021
Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşı ne kadar? Beton Pompa-Püskürtme Operatörü görev ve yetkileri
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Play-Off rakipleri kimler? Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası yolundaki son sınavı başlıyor
Flash TV'nin sahibi kim , televizyon kanalı kime ait?
Telekomünikasyon Mühendisleri ne kadar maaş alıyor? Telekomünikasyon mühendis maaşları
Biyomedikal Mühendisi maaşları ne kadar? Biyomedikal Mühendisi kime denir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.