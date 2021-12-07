FOX TV Yalancılar ve Mumları dizisi hangi ilde çekiliyor?

FOX TV yeni bir diziyle daha karşımızda! Uzun zamandır merakla beklenen Yalancılar ve Mumları dizisi sonunda başlıyor! Yalancılar ve Mumları dizisi 30 Eylül Perşembe günü FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle karşımızda. Yetenekli oyuncu kadrosuyla ve konusuyla daha yayınlanmadan büyük bir ilgi toplamayı başaran Yalancılar ve Mumları dizisi, yarın FOX TV ekranlarında olacak. Saat 20:00’da yayınlanmaya başlayacak olan dizi toplam 120 dakika sürecek. Son günlerin en çok konuşulan dizisi olmayı başaran Yalancılar ve Mumları hakkında çeşitli detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Yalancılar ve Mumları dizisi hangi ilde çekiliyor?

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Yalancılar ve Mumları şimdiden büyük bir ilgi toplamayı başardı. Yarın yayınlanmaya başlayacak dizinin nerede çekildiği şimdiden merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda birçok ünlü ve yetenekli ismin yer aldığı dizinin nerede çekildiğini sizler için araştırdık. Yalancılar ve Mumları dizisinin İstanbul’da çekildiği açıklandı. Oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Ceren Moray ve Burcu Gölgedar gibi birçok ünlü ismin yer aldığı dizi iki saatlik bölümleriyle beraber 30 Eylül Perşembe günü saat 20:00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

