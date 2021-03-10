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FOX TV Temizlik Benim İşim bitti mi, neden yok? Temizlik Benim İşim yeni bölümler nasıl izlenir?

FOX TV ekranlarında yer alan ‘Temizlik Benim İşim’ programı bitti mi sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yeni bölümleri ile ekranlarda olmayan program final mi yaptı? FOX TV Temizlik Benim İşim neden yok? Temizlik Benim İşim yarışma programı yeni bölümler nasıl izlenir?

10 Mart 2021 Çarşamba 14:10
FOX TV Temizlik Benim İşim bitti mi, neden yok? Temizlik Benim İşim yeni bölümler nasıl izlenir?
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FOX TV ekranlarının gündüz kuşakları arasında yer alan ve sevecen sunucu Kadir Ezildi tarafından sunulan programın yeni bölümlerinin olmaması programı takip eden kişileri meraklandırdı. Pek çok kişi konu ile alakalı araştırma yapıyor. Peki temizlik yarışmasının yeni bölümleri nereden izlenecek?

Hafta içi her gün saat 14.00’da FOX TV ekranlarında yer alan Temizlik Benim İşim televizyon ekranlarında yer almamasından kaynaklı birçok programı seyreden kişiler konu ile alakalı araştırmalarda bulundu. Kanal konu ile alakalı duyuru yaptığında ise gerçekler ortaya çıktı.

 Yeni bölümler intenet sitesi üzerinden devam edecek!

Kanalın resmi intenet sitesi konu ile alakalı açıklamada bulundu. Açıklamaya göre Temizlik Benim İşim programının yeni bölümleri artık dijital kanal üzerinden devam edecek. Kısacası Temizlik Benim İşim programının yeni bölümlerini izlemek için televizyon ekranından değil, FOX TV’nin resmi intenet sitesi üzerinden izleyebilecektir.

Kadir Ezildi kimdir?

1995 doğumlu Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Annesi Bayburt babası Konyalı olan Ezildi, İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile beraber yaşamaktadır. Temizlik konusu ile gündeme gelen Ezildi, annesinin babası ile ayrılmasından sonra takıntı haline getirdiği söyleniyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sevecen sunucu, kısa sürede konuşması ve tavırları ile oldukça popüler hale gelerek birçok kişi tarafından seviliyor. FOX TV’de ‘Temizlik Benim İşim’ programını sunan Ezildi, reklam filmlerinde de yer alıyor.



Son Güncelleme: 10.03.2021 14:10
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Anahtar Kelimeler:
Temizlik Benim İşimKadir EzildiYarışma
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