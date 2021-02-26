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Fox TV Temizlik Benim İşim başvurusu nasıl yapılır? Temizlik Benim İşim başvuru adresi

Sunuculuğunu Kadir Ezildi’nin yapmış olduğu FOX TV’de ekranlara gelen Temizlik Benim İşim programına başvuru nasıl yapılır? FOX TV’de yayınlanan program için başvuru işlemleri? Temizlik benim işim yarışması için form doldurma işlemleri ve daha fazlası için yazımıza göz atın…

26 Şubat 2021 Cuma 16:30
Fox TV Temizlik Benim İşim başvurusu nasıl yapılır? Temizlik Benim İşim başvuru adresi
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Kadir Ezildi’nin sunuculuğu ile 5 yarışmacı ile birlikte farklı evler temizlenerek en yüksek puanı almaya hak kazanan yarışma programı için başvuru nereden ve nasıl yapılır. 

Temizlik Benim İşim programına başvuru yapmak isteyenler aşağıda vermiş olduğumuz başvuru linkine giriş yaparak başvuru formuna ulaşmalısınız. Başvuru formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde doldurarak başvuru işleminizi tamamlamış olursunuz. Başvuru işleminiz onaylandığı durumda sizinle iletişime geçeceklerdir. 

Temizlik Benim İşim başvuru linki tıklayınız!



Son Güncelleme: 26.02.2021 16:30
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Anahtar Kelimeler:
Kadir EzildiFox TvTemizlikYarışmaBaşvuru
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