Fox TV Temizlik Benim İşim başvurusu nasıl yapılır? Temizlik Benim İşim başvuru adresi

Kadir Ezildi’nin sunuculuğu ile 5 yarışmacı ile birlikte farklı evler temizlenerek en yüksek puanı almaya hak kazanan yarışma programı için başvuru nereden ve nasıl yapılır.

Benim İşim programına başvuru yapmak isteyenler aşağıda vermiş olduğumuz başvuru linkine giriş yaparak başvuru formuna ulaşmalısınız. Başvuru formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde doldurarak başvuru işleminizi tamamlamış olursunuz. Başvuru işleminiz onaylandığı durumda sizinle iletişime geçeceklerdir.

Temizlik Benim İşim başvuru linki tıklayınız!