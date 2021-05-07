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FOX TV Son Yaz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 07.05.2021 tarihli FOX TV Son Yaz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 07.05.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:01
FOX TV Son Yaz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
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Son Yaz Dizisi’nin Tekrar Bölümleri Ne zaman Yayınlanacak?

2021 yılının ilk yeni dizisi olacak olan Son Yaz dizisinin tekrar bölümleri saat kaçta yayınlanacak? Haftanın hangi günleri ve hangi saatleri, dizi severler, diziyi tekrar izleyebilecek?

Son Yaz Dizisi’nin Tekrarları Hangi Günler, Hangi Saatler Yayınlanacak?

Merakla beklenen dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin ilk bölüm tekrarı aynı gün içinde dizinin hemen ardından yayınlanacak.  İlk bölüm, 2 ocak 2021 tarihinde saatler 14.30’u gösterdiğinde ve 3 ocak 2021 tarihinde saat 16.30’da FOX TV ekranlarında tekrar  seyirciyle buluşacak.  Her Cuma yeni bölümleriye ekrana gelecek olan dizinin tekrar bölümleri de sık sık yayınlanacak.

Son Yaz Dizi’sinin Tekrar Bölümlerinin Günleri ve Saatleri..

İlk Bölüm: 1 Ocak 2021, saat 20.00

İlk Bölüm Tekrar: 1 Ocak 2021, saat 22.30

İlk Bölüm İkinci Tekrar: 2 Ocak 2021, saat 14.30

İlk Bölüm Üçüncü Tekrar: 3 Ocak 2021, saat 16.30

İlk Bölüm Dördüncü Tekrar: 4 Ocak 2021, saat 00.15

İlk Bölüm Beşinci Bölüm: 5 Ocak 2021, saat 00.30




Son Güncelleme: 07.05.2021 00:01
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Ali AtayFox TvSon Yaz
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