FOX TV Son Yaz tanıtım fragmanı yayınlandı!

Fox'un yeni dizisi 'Son Yaz'ın tanıtım fragmanı yayınlandı. Yakında ekranlara gelecek dizinin başrollerinde Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancakturan, Alperen Durmaz gibi ünlü isimler bulunuyor.
16 Aralık 2020 Çarşamba 03:22
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FOX’un yeni dizisi ’Son Yaz’ın tanıtım fragmanı ekranlara geldi.
Merakla beklenen 'Son Yaz' dizisinin yapımcılığı O3 Medya tarafından gerçekleştirilirken, dizinin yönetmenliğini Burak Arlıer üstleniyor. 'Son Yaz'ın başrollerinde Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan ve genç oyuncu Alperen Duymaz bulunuyor. Dizinin ilk tanıtım fragmanı Fox ekranlarında yayınlandı.
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