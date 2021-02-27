Fox TV Son Yaz dizisi final yapacak mı? Dizi yönetmeninden açıklama

Fox Tv ekranlarına yeni eklenen Son Yaz dizisi erken final yapma kararı mı aldı? Başrollerini Ali Atay'ın paylaştığı dizinin bitme kararı Atay'ın hayranları tarafından hüsranla karşılandı.

Dizi reyting kurbanı oldu söylentileri gündemi çalkalandırıyor.

Fox Tv'nin yayınlamak amacıyla sırada beklettiği dizi 'Savaşçı' yüzünden kargaşa oluştu. Başka bir kriz çıkarmamak nedeniyle alınan kararda Son Yaz dizi gününe çekildiği söylentiler arasında yerini aldı.

Reytingler istenilen seviyede gitmeyince Fox Tv diziyi sonlandırma düşüncesine girmişti. Savaşçı dizisinin henüz yayınlanmaması krize yol açarken Fox Tv Son Yaz'ı bitirip Savaşçı dizisini koymayı planlıyor.

Dizinin sevilen oyuncuları bu haber karşısında hayranlarını üzdü. Hayranları dizinin bitmesini istemeyerek sosyal medya platformlarında dizinin bitmemesi için Fox Tv'den bir açıklama bekliyor. Özellikle çok sevilen oyuncu Ali Atay hayranları bu duruma karşı çıkıyor. Dizinin bu zamana kadar devam etmesinde Ali Atay hayran kitlesinin taşıdığı iddia ediliyor.